Нововолинська лікарня вперше провела трансплантацію нирки і врятувала два життя





Про це



"Жителька Нововолинська змогла врятувати життя 52-річній жінці з Мукачева та 48-річному чоловіку з Волині. Відтепер вони мають змогу повноцінно жити", - йдеться в дописі.







Зауважують, що для Нововолинської лікарні це перший досвід трансплантації.



У лікарні зазначають, що 64-річна жінка прибула в НЦМЛ у непритомному стані. Діагноз - геморагічний інсульт. Медики розуміють, що шансів на життя немає.



"І ось наш трансплант-координатор повідомляє, що життя обірвано… Смерть мозку, але є можливість вилучити здорові органи жінки.

Після кількох консиліумів констатували смерть мозку.



Смерть мозку означає, що «життя» в людині підтримують лише апарати життєзабезпечення. Відімкнуть їх і серце зупиниться відразу, не відімкнуть - може битися кілька годин чи діб. Не більше", - пояснюють лікарі.



Згодом, як пишуть на сторінці медзакладу, трансплант-координатор пішов до родичів пацієнтки. Тривала непроста розмова, години для роздумів родичів, які зрештою таки дали згоду.









Потім знову консиліум та клопітка і швидка співпраця з львівськими медиками:



"Вони приїхали, взяли всі необхідні аналізи та відвезли у Львів. У цей час постійний контроль та підтримка життєдіяльності пацієнтки анестезіологами НЦМЛ. Коли ж розуміємо, що часу обмаль - швидко в операційну".



Лікарі та медсестри стали вздовж коридору, по обидві стіни, - це «коридор пошани». На операційному столі ще раз схилили голову у хвилині мовчання - віддали шану донору та його родині.







"Увесь час медики працювали під звуки сирен та повідомлення про вибухи на заході України. Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати", - підкреслили на сторінці лікарні.



Нагадаємо, нещодавно й у Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська центральна міська лікарня вперше провела трансплантацію нирки спільно з Першим територіальним медичним об'єднанням міста Львова.Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбуці."Жителька Нововолинська змогла врятувати життя 52-річній жінці з Мукачева та 48-річному чоловіку з Волині. Відтепер вони мають змогу повноцінно жити", - йдеться в дописі.Зауважують, що для Нововолинської лікарні це перший досвід трансплантації.У лікарні зазначають, що 64-річна жінка прибула в НЦМЛ у непритомному стані. Діагноз - геморагічний інсульт. Медики розуміють, що шансів на життя немає."І ось наш трансплант-координатор повідомляє, що життя обірвано… Смерть мозку, але є можливість вилучити здорові органи жінки.Після кількох консиліумів констатували смерть мозку.Смерть мозку означає, що «життя» в людині підтримують лише апарати життєзабезпечення. Відімкнуть їх і серце зупиниться відразу, не відімкнуть - може битися кілька годин чи діб. Не більше", - пояснюють лікарі.Згодом, як пишуть на сторінці медзакладу, трансплант-координатор пішов до родичів пацієнтки. Тривала непроста розмова, години для роздумів родичів, які зрештою таки дали згоду.Потім знову консиліум та клопітка і швидка співпраця з львівськими медиками:"Вони приїхали, взяли всі необхідні аналізи та відвезли у Львів. У цей час постійний контроль та підтримка життєдіяльності пацієнтки анестезіологами НЦМЛ. Коли ж розуміємо, що часу обмаль - швидко в операційну".Лікарі та медсестри стали вздовж коридору, по обидві стіни, - це «коридор пошани». На операційному столі ще раз схилили голову у хвилині мовчання - віддали шану донору та його родині."Увесь час медики працювали під звуки сирен та повідомлення про вибухи на заході України. Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати", - підкреслили на сторінці лікарні.Нагадаємо, нещодавно й

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