ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Сьогодні, 10:41
Повітряні сили України 7 квітня в херсонському напрямку збили новітній ударний безпілотник ворога «Оріон», що проходить під шифруванням «Іноходець».
Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці. Це перша підтверджена втрата російського безпілотника цього типу.
"Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня", - йдеться у дописі.
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Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці. Це перша підтверджена втрата російського безпілотника цього типу.
"Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня", - йдеться у дописі.
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