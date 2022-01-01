ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО





Про це



"Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.



Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили України 7 квітня в херсонському напрямку збили новітній ударний безпілотник ворога «Оріон», що проходить під шифруванням «Іноходець».Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці. Це перша підтверджена втрата російського безпілотника цього типу."Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня", - йдеться у дописі.

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