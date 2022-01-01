ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО

ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Повітряні сили України 7 квітня в херсонському напрямку збили новітній ударний безпілотник ворога «Оріон», що проходить під шифруванням «Іноходець».

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці. Це перша підтверджена втрата російського безпілотника цього типу.

"Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня", - йдеться у дописі.

ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО

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Теги: Втрати ворога, Оріон, Іноходець
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