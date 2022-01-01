Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб

Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 705 танків та 335 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

особового складу близько – 19100 осіб,
танків ‒ 705 од,
бойових броньованих машин – 1895 од,
артилерійських систем – 335 од,
РСЗВ – 108 од,
засоби ППО – 55 од,
літаків – 151 од,
гелікоптерів – 136 од,
автомобільної техніки – 1363 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
спеціальної техніки – 25.
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти, російська армія
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