Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:



особового складу близько – 19100 осіб,

танків ‒ 705 од,

бойових броньованих машин – 1895 од,

артилерійських систем – 335 од,

РСЗВ – 108 од,

засоби ППО – 55 од,

літаків – 151 од,

гелікоптерів – 136 од,

автомобільної техніки – 1363 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.

спеціальної техніки – 25.

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 705 танків та 335 артилерійських систем.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:особового складу близько – 19100 осіб,танків ‒ 705 од,бойових броньованих машин – 1895 од,артилерійських систем – 335 од,РСЗВ – 108 од,засоби ППО – 55 од,літаків – 151 од,гелікоптерів – 136 од,автомобільної техніки – 1363 од,кораблі /катери – 7 од,цистерн з ПММ – 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.спеціальної техніки – 25.пускових установок ОТРК/ТРК – 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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