В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів





Про це пише



Пов’язане таке падіння цін із тим, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.



На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.



Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato, на $8 тис., – до позначки у $5,9 тис.



Також подешевшати можуть:



Renault Master – на $5 тис., до $6 тис.;

Opel Vivaro – на $3,7 тис., до $6,3 тис.



Також подешевшають легкові автомобілі 2000-2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе $1800-3900.







Не зважаючи на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:



- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

- реєстрація – 190,15 грн;

- бланк свідоцтва – 114 грн;

- номерні знаки – 135 грн.



Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться скористатися платними послугами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів, тож в Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів.Про це пише "Главком" з посиланням на "AutoRia".Пов’язане таке падіння цін із тим, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato, на $8 тис., – до позначки у $5,9 тис.Також подешевшати можуть:Renault Master – на $5 тис., до $6 тис.;Opel Vivaro – на $3,7 тис., до $6,3 тис.Також подешевшають легкові автомобілі 2000-2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе $1800-3900.Не зважаючи на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;- реєстрація – 190,15 грн;- бланк свідоцтва – 114 грн;- номерні знаки – 135 грн.Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться скористатися платними послугами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію