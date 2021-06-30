В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів

В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів, тож в Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів.

Про це пише "Главком" з посиланням на "AutoRia".

Пов’язане таке падіння цін із тим, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.

Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato, на $8 тис., – до позначки у $5,9 тис.

Також подешевшати можуть:

Renault Master – на $5 тис., до $6 тис.;
Opel Vivaro – на $3,7 тис., до $6,3 тис.

Також подешевшають легкові автомобілі 2000-2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе $1800-3900.

В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів


Не зважаючи на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:

- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
- реєстрація – 190,15 грн;
- бланк свідоцтва – 114 грн;
- номерні знаки – 135 грн.

Ускладнює всю процедуру те, що в Україні нині заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться скористатися платними послугами.

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Теги: Євробляхи, розмитнення, воєнний стан, купити авто
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