Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти





Про це Віталій Бунечко.



“Повертаються у свої домівки жителі сіл та містечок. Житомирщина оговтується та навчається працювати у нових для себе умовах. На жаль, війна залишила після себе свій страшний відбиток, у кожній сфері й галузі”,- йдеться у його повідомленні.



Через обстріли окупантів Російської Федерації зазнав пошкоджень 71 заклад освіти в регіоні:



35 шкіл пошкоджено, повністю зруйновано Житомирський ліцей №25;

22 садочки;

три заклади позашкільної освіти;

шість закладів професійно-технічної освіти;

два фахової передвищої та два вищої освіти.



Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Територію Житомирської області звільнили від російських окупантів, але війна принесла в регіон багато руйнувань.Про це повідомив голова Житомирської ОДА“Повертаються у свої домівки жителі сіл та містечок. Житомирщина оговтується та навчається працювати у нових для себе умовах. На жаль, війна залишила після себе свій страшний відбиток, у кожній сфері й галузі”,- йдеться у його повідомленні.Через обстріли окупантів Російської Федерації зазнав пошкоджень 71 заклад освіти в регіоні:35 шкіл пошкоджено, повністю зруйновано Житомирський ліцей №25;22 садочки;три заклади позашкільної освіти;шість закладів професійно-технічної освіти;два фахової передвищої та два вищої освіти.Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.

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