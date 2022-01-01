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Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти

Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти
Територію Житомирської області звільнили від російських окупантів, але війна принесла в регіон багато руйнувань.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

“Повертаються у свої домівки жителі сіл та містечок. Житомирщина оговтується та навчається працювати у нових для себе умовах. На жаль, війна залишила після себе свій страшний відбиток, у кожній сфері й галузі”,- йдеться у його повідомленні.

Через обстріли окупантів Російської Федерації зазнав пошкоджень 71 заклад освіти в регіоні:

35 шкіл пошкоджено, повністю зруйновано Житомирський ліцей №25;
22 садочки;
три заклади позашкільної освіти;
шість закладів професійно-технічної освіти;
два фахової передвищої та два вищої освіти.

Крім того, у селах російська армія займалася мародерством, грабували людські помешкання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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