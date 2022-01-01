Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни
Сьогодні, 07:42
На Луганщині окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Військові тримають оборону міста під постійним вогнем. Наші захисники розповідають, що у Сєверодонецьку може бути до чотирьох годин тиші. Проте коли окупанти "прокидаються", вони проводять обстріли зі ствольної артилерії, Градів та навіть використовують фосфорні боєприпаси.
Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".
Від міста лишилися суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються телефонувати рідним.
Щодня обстріли стають дедалі сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути місто, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем. 7
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Військові тримають оборону міста під постійним вогнем. Наші захисники розповідають, що у Сєверодонецьку може бути до чотирьох годин тиші. Проте коли окупанти "прокидаються", вони проводять обстріли зі ствольної артилерії, Градів та навіть використовують фосфорні боєприпаси.
Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".
Від міста лишилися суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються телефонувати рідним.
Щодня обстріли стають дедалі сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути місто, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем. 7
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Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни
Сьогодні, 07:42
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