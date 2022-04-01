Російські війська перегруповуються перед наступом на Харків, – розвідка
Сьогодні, 05:43
Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN, пише Українська правда.
"Вони (російські війська – ред.) перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Білгород. Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Насамперед планують просуватися в бік Харкова. Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN, пише Українська правда.
"Вони (російські війська – ред.) перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Білгород. Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Насамперед планують просуватися в бік Харкова. Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ", - йдеться в повідомленні.
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