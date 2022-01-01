«Укрпошта» відновлює свою роботу





Про це "Укрпошта" інформує у



Так, у Сумській області працює на 55 відділень більше, ніж вчора. У Чернігівській - на 5 точок "Укрпошти". У Донецькій — 66.



"І ми продовжуємо шукати нові безпечні маршрути, щоб відновити роботу там, де це можливо", - йдеться у повідомленні.



Деякі з областей не приймають відправлення (заштриховані синім - ред.), деякі приймають відправлення тільки по місту (заштриховані зеленим - ред.).



Проте у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни, чи надіслати платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня 2022 року "Укрпошта" відкрила ще більше відділень по всій країні — 5979 (з урахуванням пересуваних, що обслуговують кілька населених пунктів одночасно).Про це "Укрпошта" інформує у Telegram-каналі. Так, у Сумській області працює на 55 відділень більше, ніж вчора. У Чернігівській - на 5 точок "Укрпошти". У Донецькій — 66."І ми продовжуємо шукати нові безпечні маршрути, щоб відновити роботу там, де це можливо", - йдеться у повідомленні.Деякі з областей не приймають відправлення (заштриховані синім - ред.), деякі приймають відправлення тільки по місту (заштриховані зеленим - ред.).Проте у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни, чи надіслати платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.

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