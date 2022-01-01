«Укрпошта» відновлює свою роботу

«Укрпошта» відновлює свою роботу
8 квітня 2022 року "Укрпошта" відкрила ще більше відділень по всій країні — 5979 (з урахуванням пересуваних, що обслуговують кілька населених пунктів одночасно).

Про це "Укрпошта" інформує у Telegram-каналі.

Так, у Сумській області працює на 55 відділень більше, ніж вчора. У Чернігівській - на 5 точок "Укрпошти". У Донецькій — 66.

"І ми продовжуємо шукати нові безпечні маршрути, щоб відновити роботу там, де це можливо", - йдеться у повідомленні.

Деякі з областей не приймають відправлення (заштриховані синім - ред.), деякі приймають відправлення тільки по місту (заштриховані зеленим - ред.).

Проте у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни, чи надіслати платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.
«Укрпошта» відновлює свою роботу

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Теги: Укрпошта
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