Російським солдатам, що були в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік





Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає



"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", – заявив міністр.



Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів.



"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", – сказав Галущенко.



Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.



"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", – заявив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена.Про це заявив міністр енергетики, передає "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу відомства."Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", – заявив міністр.Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів."Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", – сказав Галущенко.Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС."Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", – заявив міністр.

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