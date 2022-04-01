Російським солдатам, що були в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік
Сьогодні, 01:15
Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу відомства.
"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", – заявив міністр.
Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів.
"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", – сказав Галущенко.
Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", – заявив міністр.
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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу відомства.
"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", – заявив міністр.
Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів.
"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", – сказав Галущенко.
Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", – заявив міністр.
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