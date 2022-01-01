Україна організовує табори для російських військовополонених





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Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.



Міністерству закордонних справ доручили організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.



Міністерству інфраструктури доручили забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.



Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручили за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.



Міністерству внутрішніх справ доручили організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін доручив Мін'юсту визначити та перепрофілювати установи виконання покарань під табори для утримання військовополонених росіян.Про це повідомляє Інтерфакс-Україна Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.Міністерству закордонних справ доручили організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.Міністерству інфраструктури доручили забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручили за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.Міністерству внутрішніх справ доручили організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.

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