Україна організовує табори для російських військовополонених

Україна організовує табори для російських військовополонених
Кабмін доручив Мін'юсту визначити та перепрофілювати установи виконання покарань під табори для утримання військовополонених росіян.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.

Міністерству закордонних справ доручили організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.

Міністерству інфраструктури доручили забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.

Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручили за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.

Міністерству внутрішніх справ доручили організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: табори, полонені, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрпошта» відновлює свою роботу
Сьогодні, 02:36
Україна організовує табори для російських військовополонених
Сьогодні, 02:00
Російським солдатам, що були в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік
Сьогодні, 01:15
Працевлаштування під час війни: назвали затребувані вакансії
Сьогодні, 00:30
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
05 березень, 17:03
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО «У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
03 березень, 13:34
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
03 березень, 06:38
Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО
01 березень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрпошта» відновлює свою роботу
Сьогодні, 02:36
 0
Україна організовує табори для російських військовополонених
Сьогодні, 02:00
 0
Російським солдатам, що були в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік
Сьогодні, 01:15
 0
Працевлаштування під час війни: назвали затребувані вакансії
Сьогодні, 00:30
 0
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8