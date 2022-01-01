Під час тренування в Росії розбився винищувач МіГ-31

У п’ятницю, 8 квітня, російський винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області поблизу міста Санкт-Петербурга. Екіпаж встиг катапультуватися.Про це повідомляють російські видання з посиланням на інформацію від командування Західного військового округу РФ.За інформацією військових, літак розбився під час тренувального польоту.На місце події прибули три рятувальні вертольоти. Літак розбився в безлюдному місці, тому його падіння не призвело до руйнувань. Причиною аварії називають технічну несправність.Губернатор Ленінградської областіпідтвердив, що обидва льотчики вижили.МіГ-31 було створений за радянських часів як винищувач-перехоплювач з екіпажем з двох осіб. У полярних регіонах ці літаки повинні були перешкоджати проникненню американської розвідувальної та бомбардувальної авіації в Сибір.