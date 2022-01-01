Під час тренування в Росії розбився винищувач МіГ-31
Сьогодні, 08:19
У п’ятницю, 8 квітня, російський винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області поблизу міста Санкт-Петербурга. Екіпаж встиг катапультуватися.
Про це повідомляють російські видання з посиланням на інформацію від командування Західного військового округу РФ.
За інформацією військових, літак розбився під час тренувального польоту.
На місце події прибули три рятувальні вертольоти. Літак розбився в безлюдному місці, тому його падіння не призвело до руйнувань. Причиною аварії називають технічну несправність.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що обидва льотчики вижили.
МіГ-31 було створений за радянських часів як винищувач-перехоплювач з екіпажем з двох осіб. У полярних регіонах ці літаки повинні були перешкоджати проникненню американської розвідувальної та бомбардувальної авіації в Сибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють російські видання з посиланням на інформацію від командування Західного військового округу РФ.
За інформацією військових, літак розбився під час тренувального польоту.
На місце події прибули три рятувальні вертольоти. Літак розбився в безлюдному місці, тому його падіння не призвело до руйнувань. Причиною аварії називають технічну несправність.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що обидва льотчики вижили.
МіГ-31 було створений за радянських часів як винищувач-перехоплювач з екіпажем з двох осіб. У полярних регіонах ці літаки повинні були перешкоджати проникненню американської розвідувальної та бомбардувальної авіації в Сибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
Сьогодні, 09:07
Під час тренування в Росії розбився винищувач МіГ-31
Сьогодні, 08:19
Медіа