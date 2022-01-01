Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
Сьогодні, 09:07
Російські окупанти вночі 9 квітня завдали ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині. Противник влучив у інфраструктуру міста.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Телеграмі.
Відомо, що внаслідок удару постраждали двоє людей.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Телеграмі.
Відомо, що внаслідок удару постраждали двоє людей.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.
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