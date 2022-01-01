Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі

Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
Російські окупанти вночі 9 квітня завдали ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині. Противник влучив у інфраструктуру міста.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Телеграмі.

Відомо, що внаслідок удару постраждали двоє людей.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миргород, війна, ракетний удар, Полтавщина, Дмитро Лунін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
Сьогодні, 09:07
В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Сьогодні, 08:57
Під час тренування в Росії розбився винищувач МіГ-31
Сьогодні, 08:19
Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти
Сьогодні, 07:48
Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни
Сьогодні, 07:42
Схожі новини
Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова
03 березень, 14:45
Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти
Сьогодні, 07:48
Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни
Сьогодні, 07:42
На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося, – Генштаб На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося, – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
Сьогодні, 09:07
 0
В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Сьогодні, 08:57
 0
Під час тренування в Росії розбився винищувач МіГ-31
Сьогодні, 08:19
 0
Житомирщина звільнена від росіян: зруйновано понад 70 закладів освіти
Сьогодні, 07:48
 0
Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни
Сьогодні, 07:42
 0
Медіа
відео
1/8