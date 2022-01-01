Луцька громада втратила ще одного захисника
Сьогодні, 10:05
У війні з Росією загинув уродженець Луганщини Микола Олегович Бунчук.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Відомо, що Микола Бунчук народився 29.08.1998 року у Лисичанську. Чоловік служив за контрактом.
7 березня внаслідок осколкового поранення в районі населеного пункту Дмитрівка, що на Київщині, військовий, на жаль, помер.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Відомо, що Микола Бунчук народився 29.08.1998 року у Лисичанську. Чоловік служив за контрактом.
7 березня внаслідок осколкового поранення в районі населеного пункту Дмитрівка, що на Київщині, військовий, на жаль, помер.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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