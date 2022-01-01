Луцька громада втратила ще одного захисника

Микола Олегович Бунчук.



Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Відомо, що Микола Бунчук народився 29.08.1998 року у Лисичанську. Чоловік служив за контрактом.



7 березня внаслідок осколкового поранення в районі населеного пункту Дмитрівка, що на Київщині, військовий, на жаль, помер.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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