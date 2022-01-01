Луцька громада втратила ще одного захисника

Луцька громада втратила ще одного захисника
У війні з Росією загинув уродженець Луганщини Микола Олегович Бунчук.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Відомо, що Микола Бунчук народився 29.08.1998 року у Лисичанську. Чоловік служив за контрактом.

7 березня внаслідок осколкового поранення в районі населеного пункту Дмитрівка, що на Київщині, військовий, на жаль, помер.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Микола Бунчук, Луцька громада, Лисичанськ, війна
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