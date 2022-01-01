Ігор Палиця про Порошенка, Коломойського та розпуск парламенту. ІНТЕРВ'Ю





Водночас Україна мусить працювати над удосконаленням власної армії, розробкою та виробництвом своєї зброї, аби ні в кого не просити захисту.



Про це народний депутат України, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця розповів у інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.



ІА



Путін давно виношував ідею нападу на Україну



Чому Путін напав? Ненависть до всього українського. До того ж, інформація про стан справ в Україні, про готовність України прийняти «рускій мір». Він показав своє нутро…



Путін давно виношував цю ідею. Він давно готувався до агресії в Україні. І настав логічний початок кінця Росії і старту агресії в Україні. А Мінські угоди – це просто відтермінування.



***



Сьогодні я переконаний, що з тимчасово окупованих територій «ДНР», «ЛНР» нічого, крім зарази, в Україну не піде. В них уже промиті мізки. Це вороги України. Вони сьогодні воюють проти України.







Ми маємо викинути ворога з території України



Якби мене запитали тиждень тому, до Бучі, як ми маємо рухатися… Після Бучі, Гостомеля, Бородянки моє бачення змінилося – не кардинально, але стратегічно. Якщо ще тиждень тому я був прихильником того, що потрібно вести мирні перемовини і виходити на якісь формати, підписувати мир, то сьогодні, вважаю, потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб викинути росіян із території України як мінімум у «ДНР», «ЛНР». Не чекати поки ми підпишемо мир, після чого вони почнуть виводити війська. Ні. Зараз нам потрібно зробити все, щоб викинути їх із території України, щоб вони опинилися там, де були до 24 лютого. І лише після цього можна переходити до якихось перемовин. Тому що те, що вони творять, – це катастрофа.



Думаю, нам поки що не вдасться, як багато хто хоче, зайти в Донецьк, Луганськ, Севастополь.



Ми повинні говорити про те, чи готові воювати до останнього українця, як цього хочуть багато країн, які сьогодні нам дають легку, а не важку зброю. Вони хочуть, щоб Україна до останнього українця виснажувала Росію і, можливо, якось перемогла. Тоді вже буде легше економічними санкціями розірвати, закопати Росію, щоб вона щезла в такому варіанті, в якому існує. Я не готовий до того, щоб Україна воювала до останнього українця. Я хочу, щоб ми викинули ворога з нашої території, підписали мир із тими гарантіями, про які сьогодні каже Президент.



Ніхто не знає, де зупиниться цей «рускій мєдвєдь»



Коли наші Збройні сили вбивають росіян, відвойовують території, дають по зубах російським військам, я з кожним днем усе більше вірю в те, що можливість підписання миру на наших умовах, як казав Президент, стає все реальнішою. Той рівень гарантій, про які сьогодні говорить Президент, що держави-гаранти повинні чітко прописати, що ідеться і про закрите небо, і про надання зброї у випадку… Сім країн сьогодні готові, це на рівні радників обговорюється. Упевнений, кожен день буде наближувати ці країни до прийняття рішення, що краще дати гарантії Україні, ніж побачити те, що зараз відбувається в Україні, в себе. Тому що, де зупиниться цей «рускій мєдвєдь», ніхто не знає. Впевнений, що стратегія Президента вибрана правильно.



Усі знають, хто винен у цій війні



Питання: хто шукає винних? Ті, хто сидить в окопах, чи ті, хто сидить у кав’ярні на територіях, які сьогодні не обстрілюють, і не бачить того жаху, який бачать люди в Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, Києві? Тому коли хтось у Facebook починає шукати винних і піднімає агресію проти Президента, звинувачуючи в чомусь його, – це ганьба, передусім для тих людей, які фінансують цих ботів, цих фейсбучних тролів. Хоча я завжди виступав за свободу слова, але зараз іде війна, і коли на війні хтось дозволяє своїм телеканалам виливати в суспільство зраду, то, переконаний, такі телеканали потрібно закривати. А цими тролями повинні займатися в СБУ.



Хто винен? Усі люди й так знають, хто винен у цій війні. Винен Путін, винні ті, хто віддав Крим, винні ті, хто дав можливість створити «ДНР» і «ЛНР»… Хай СБУ, прокуратура розбираються, хто винен, а не фейсбучні тролі, які сидять у Львові, Луцьку чи Франківську, п’ють каву і пишуть дописи.



Партії «ЗА Майбутнє» вже не буде, а Президент після перемоги повинен розпустити парламент



Думаю, жодної партії «ЗА Майбутнє» вже не буде. Будуть депутат Чайківський, який у Тернополі сьогодні робить усе для захисту країни, депутат Лабазюк, депутат Юрчишин, депутат Палиця, депутат Балога… Будуть ті депутати, які на території країни займаються безпекою, обороною країни. І будуть два політичних напрямки: ті люди, які будуть за Президента України, і ті люди, які будуть проти нього.



Вважаю, Президент після перемоги має розпустити цей парламент, викинути з нього насамперед ОПЗЖ. Таких партій більше ніколи не повинно бути в політичній історії. Неважливо, як називатиметься ця політична сила. Люди, які їздили в Москву, зокрема Бойко, Рабінович, Кива, Медведчук, розповідали в Кремлі Путіну, як їх тут сприймають, яка в них тут підтримка, що вони майже друга партія… Вони теж винні в тому, що Путін вирішив, що в Харкові, Маріуполі, Чернігові, Сумах хочуть бачити «рускій мір», розмовляти російською мовою і дивитися російські телеканали. Ці люди винні. На них має стояти тавро і вони більше ніколи не повинні потрапити в політику. Не повинні потрапити в політику ті старі політикани, які у 2014 році створили передумови для підписання Мінських угод. Їх не повинно бути в політиці. До того ж, вони повинні відповісти згідно з законом.



Руки чешуться, аби вони відповіли за законом



Щодня сьогодні хоронять людей. Хоронять тому, що Турчинов тоді не дав команду воювати в Криму, хоронять тому, що Яценюк не дав можливості країні стати економічно сильною, а підписав якісь домовленості з міжнародними донорами, фондами, почав будувати стіну, якої немає. Вони почали розкрадати військові бюджети, заробляти мільярди, коли люди гинули. Я хочу, щоб до них добралися правоохоронні органи і вони відповіли за міномети Пашинського, бронетранспортер корпорації «Богдан», танки Т-90, які мав робити харківський завод і яких немає, за продаж «Стугни-П», ПТРК «Корсар» на експорт, коли ми готувалися до війни… У мене не те, що зуб на них, а руки чешуться, аби вони відповіли за законом. Так і буде.



Усі сьогодні працюють на захист держави



Війна об’єднала розумних людей. А люди, які хотіли дорватися до влади, аби красти, зараз думають, яку фотографію зробити: з автоматом чи з бронежилетом, потиснути комусь руку, подарувати щось комусь на посту, дружину привезти, аби вона теж щось подарувала… Ці люди ніколи не зміняться. Про них потрібно забути.



Люди об’єдналися: волонтери, військові, поліція – усі сьогодні працюють на захист держави. Безумовно, є окремі елементи, які хочуть заробити на гуманітарці, на митниці. Хай із ними розбираються правоохоронні органи.



***



У багатьох людей, які сьогодні залишилися, як каже мій товариш, стид переміг страх. Страшно було всім, особливо в перші дні. Якщо хтось скаже, що йому було не страшно, то я не повірю.



Міністри знали, чим займався Івахів, але хтось вирішив зробити з цього треш



Чому Івахів виїхав? Це хороше питання, але краще було б запитати в самого Івахіва. Івахів виїжджав два рази перед тим, як на кордоні його вирішили затримати. Івахів налагоджував постачання нафтопродуктів із Польщі в Україну, тому що раніше такої логістики не було. Раніше ми брали нафту та нафтопродукти з Мозиря в Білорусі, із міста Мажейкяй у Литві, з моря. Усі роки війни Петро Олексійович Порошенко із Медведчуком постачали дизпаливо по трубі з Росії. Усі роки війни, крім двох останніх, коли Президентом став Зеленський, Порошенко з Медведчуком постачали дизпаливо по 130-150 тисяч тонн із Росії по трубопроводу, який Порошенко просто подарував Медведчуку…



А Івахів виїхав у Польщу, зустрівся з нашим послом Дещицею, з постачальниками нафтопродуктів і налагодив бензовозами постачання нафтопродуктів в Україну. Ми розуміємо, що налагодити коридор із постачання вдається не відразу. І коли він їхав уже втретє, в нього була заплановано зустріч із власниками великого нафтового концерну, щоб підписати прямі угоди… Міністри, які потім цю логістику зробили, знали, чим він займався, а хтось вирішив зробити з цього треш. Це полювання на відьом.



Навіть коли було тяжко і я пропонував йому переїхати на захід України, він вирішував залишатися у Дніпрі



Коломойський у Дніпрі. Я з ним розмовляю раз на три-чотири дні. Навіть коли була важка ситуація, я пропонував йому переїхати на захід України, він залишався у Дніпрі… Я впевнений, що Коломойський допомагає. Навіть коли в нього забирали «ПриватБанк» і коли Порошенко організував кампанію з його очорнення, я запитував Коломойського: чому ти не говориш в ефірах, не доносиш свою позицію, не розповідаєш, що відбувається насправді? А він мені відповідав: чому я буду щось розказувати, люди і так розберуться. Але, як бачите, Порошенку і команді таки вдалося облити брудом Коломойського та зробити його ворогом. Він і тоді не був публічний, коли його обливали брудом. І сьогодні, я впевнений, він допомагає, але він не любить публічності, тож його не змусиш розповісти про ці справи. Він може розповісти, як повинна розвиватися країна, але не про те, що робить сам. Така людина.



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Вважаю, що ми повинні добивати, вбивати, закінчити з усіма, хто ненавидить Україну.



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У нас багато співаків, які виступали в мирному житті, а зараз взяли до рук автомати.



СБУ повинна займатися контррозвідкою. Тоді не буде жодних проросійських елементів



Люди, які не відразу, але все-таки почнуть вкидати якесь зерно розбрату, безумовно будуть. Ми бачимо, як сьогодні Росія пояснює те, що відбулося в Бучі. Бачив, що так само це робить і Білорусь. Знайдеться хтось, хто буде пояснювати, що це не росіяни, а самі українці. Питання в тому, аби наші правоохоронні органи, СБУ не займалися контрабандою на митниці, кришуванням. Потрібно розпустити відділ «К» (структура, яка в СБУ займається боротьбою з корупцією, – ВН), заборонити СБУ займатися економікою, тому що до цього часу її офіцери сидять на митниці і керують потоками гуманітарки. СБУ повинна займатися контррозвідкою. Тоді не буде жодних проросійських елементів.



Не думаю, що суспільство якось розколеться. Ні, ця війна об’єднала суспільство. Найголовніше – аби Президент опісля не зробив якихось помилок і аби корупціонери знову не опинилися при владі.



Людині, яка не мала нічого в холодильнику, розповідали, що в цьому хтось винен



Гоніння російськомовних категорично не повинно бути в нашому суспільстві, тому що сьогодні на фронті воюють дуже багато російськомовних людей. Ми бачимо їхні ролики. Ненависть посіяна в суспільстві, зокрема Порошенком. Російська мова – це погано, інша церква, крім ПЦУ, – це погано, патріоти живуть у Львові, а не в Одесі чи Харкові – все це має зникнути. Замість того, щоб розвивати суспільство економічно, припинити корупцію, щоб люди жили заможніше, людині, яка не мала нічого в холодильнику, розповідали, що в цьому хтось винен. Таке нам нав’язували останні вісім років. Це має припинитися.



Справа не в російськомовних українцях. Безумовно, ця війна призведе до того, що в Україні буде єдина державна українська мова – насправді, а не силою, нав’язуванням, забороною розмовляти чи дивитися фільми російською. Люди захочуть вивчити мову країни, яка вистоїть у цій агресії і стане сильною. Ця війна зробить так, що російськомовні українці, росіяни, які живуть в Україні, але відчувають себе українцями, як і угорці, болгари, румуни тощо, вважатимуть, що країна повинна мати самоідентифікацію, зокрема, за мовою.



Друга державна мова – це виключено. Можливо, доведеться шукати якісь компроміси, але не йдеться тільки про російську. В нас проживають представники 135 національностей. І греки хочуть мати можливість вчити свою мову, і угорці, і румуни… Ми повинні припинити силою нав’язувати українську мову. Єдина державна мова – українська… Хочеш бути чиновником, складай іспит з державної мови. Більшого стимулу батькам, аби їхня дитина вчила українську, не потрібно. Кожен тато і кожна мама хочуть, аби їхня дитина була Президентом, міністром…



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Мій син вчився за кордоном, тому в нього було багато друзів із Росії. У мене, на щастя, немає друзів із Росії, я ні з ким звідти не спілкувався…



Що спонукало Захара написати такий пост? Душа. Він побачив, що відбувається, що деякі друзі зникли, а деякі подзвонили з Москви й сказали, що п’ють пиво… Він їх послав, припинив спілкуватися з усіма.



ЗСУ – молодці, але якщо не буде економіки, то ми просто виснажимося



Бізнес допомагає, багато що робить. Є те, чого люди не бачать, тому що не всі хочуть показувати, розказувати… Потрібно повертатися до підняття економіки країни, бо Збройні сили – молодці, але якщо не буде економіки, то ми просто виснажимося. Тому повинні переїжджати підприємства, тому були прекрасні ідеї Президента щодо зниження податків, тому працюють банки, картки… Унікально те, що монетарна і фіскальна системи країни спокійно працюють.



***



Ця війна показала, хто насправді любить Україну й готовий на неї працювати.



За що я ненавиджу Порошенка?



За Мінськ-1, Мінськ-2, Крим, Дебальцеве, Іловайськ, за 70 мільйонів доларів кеша в декларації, коли люди бідніли, починаючи з 2014-го, до 2022 року, за роботу липецької фабрики всі роки війни, за постачання дизпалива з Росії з Медведчуком 50 на 50 усі роки війни, за торгівлю на крові вугіллям у «ДНР», «ЛНР». І якщо ще кілька місяців тому я не хотів про це говорити, то сьогодні я просто не можу мовчати. Тому що через те, до чого вони довели країну, сьогодні гинуть тисячі людей.



За крадіжки на військових бюджетах, за те, що Чорновол вивезла і сховала разом із Пашинським «Корсари» і «Стугни». Вона має сидіти у в’язниці. Що відбувається? Як вона могла зі складу оборонного підприємства забрати і сховати протитанкові ракетні комплекси?



Повинен бути порядок. Поки в цій країні не працюватиме закон, ця країна не буде сильною. Усе має бути відповідно до закону. Не подобається закон – міняйте закон, але законним чином.



Ми повинні розуміти, що нам треба зберегти країну і кожного українця



Приземлено ідеальний ескіз угоди. Ми вибиваємо росіян за межі України, на території України в кордонах станом до 24 лютого немає російських військ. Ми домовляємося про якийсь статус «ДНР» і «ЛНР». Ми домовляємося про якийсь статус Криму. Ми не можемо і не маємо права відмовлятися від цих територій, але ми маємо свідомо (не фейсбучно, не на дивані) оцінювати ситуацію і розуміти, що нам потрібно зберегти країну, підіймати країну і зберегти кожного українця. Основне, про що говорить Президент, – фактичні міжнародні гарантії нашої безпеки. Чітко прописати, які кроки повинні зробити окремі держави, якщо щось станеться.



Ми не повинні йти на жодні умови стосовно скорочення армії або присутності в нас якоїсь зброї.



Усьому парламенту доведеться ратифікувати цю угоду. І цей парламент, переконаний, Президент повинен розпустити на наступний день після ратифікації всіх потрібних для миру угод. Цей парламент повинен це зробити і піти. В парламент мають прийти фахівці-патріоти, які працюватимуть на розвиток України.



***



Я не хочу коментувати дії росіян. Те, що вони роблять, не піддається жодному аналізу чи розумінню. Ми не можемо їх зрозуміти. Вони зовсім інші. Що вони роблять, що вони творять? Вони виїхали з Ірпеня, Бучі й забрали всю свою підбиту, спалену техніку. Щоб ми не показали всьому світу їхню армію.



Фізичної присутності солдатів НАТО нам не потрібно



Із 2008 року у НАТО нас ніхто не хотів бачити. Президент зараз підняв це питання… Якщо більшість на всеукраїнському референдумі проголосує за вступ у НАТО, що зміниться? Нас туди не хочуть брати. Нам кажуть, що нас туди не візьмуть. Окрім зброї, від НАТО нам нічого не потрібно…



Ми побачили, що українська армія й так сильна. Тобто фізичної присутності солдатів НАТО нам не потрібно. Нам потрібні техніка, закрите небо, протитанкова зброя, важке озброєння… У нас є фахівці, конструкторське бюро «Луч», яке розробило «Корсар», «Стугну», харківський завод… Чому ми не робили цього всього? Ми казали про НАТО і самі знищували свою оборонну промисловість (продавали секрети, креслення, іншу документацію). Ми все робили для того, щоб у нас нічого не було, і казали: дайте нам щось. Ми повинні робити навпаки. Ми повинні створювати свою армію, розробляти свою зброю, випускати свою зброю і не просити, щоб нас хтось захистив. Україна сильна.



Я не впевнений: якби ми були в НАТО і пішла пряма агресія Росії, як себе повів би Альянс. Тому сьогодні кожна країна, зокрема Польща, починає думати про свою безпеку…



Тому ті, хто робив усе для того, щоб в Україні було знищено «Укроборонпром», конструкторське бюро, щоб нічого не розвивалося, – це вороги країни. Завдання Президента після війни – всіх знайти і притягнути до відповідальності.



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Безумовно, попереду важкі тижні. Ми готові до важких тижнів. Зокрема, Волинь. І інші регіони готові… Незважаючи на те, де я фізично перебуваю, щодня – на телефоні, тому знаю про всі події на Волині. Я місцевий фанат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям потрібно докласти всіх зусиль, аби викинути росіян за межі держави. Після цього можна проводити перемовини. А мирна угода обов’язково має містити чітко прописані гарантії, що у випадку нового нападу нам закриють небо й нададуть усю необхідну зброю.Водночас Україна мусить працювати над удосконаленням власної армії, розробкою та виробництвом своєї зброї, аби ні в кого не просити захисту.Про це народний депутат України, лідер партії «ЗА Майбутнє»розповів у інтерв'ю журналістціІА «Волинські Новини» опублікувало текстовий варіант розмови. Далі – пряма мова.Чому Путін напав? Ненависть до всього українського. До того ж, інформація про стан справ в Україні, про готовність України прийняти «рускій мір». Він показав своє нутро…Путін давно виношував цю ідею. Він давно готувався до агресії в Україні. І настав логічний початок кінця Росії і старту агресії в Україні. А Мінські угоди – це просто відтермінування.***Сьогодні я переконаний, що з тимчасово окупованих територій «ДНР», «ЛНР» нічого, крім зарази, в Україну не піде. В них уже промиті мізки. Це вороги України. Вони сьогодні воюють проти України.Якби мене запитали тиждень тому, до Бучі, як ми маємо рухатися… Після Бучі, Гостомеля, Бородянки моє бачення змінилося – не кардинально, але стратегічно. Якщо ще тиждень тому я був прихильником того, що потрібно вести мирні перемовини і виходити на якісь формати, підписувати мир, то сьогодні, вважаю, потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб викинути росіян із території України як мінімум у «ДНР», «ЛНР». Не чекати поки ми підпишемо мир, після чого вони почнуть виводити війська. Ні. Зараз нам потрібно зробити все, щоб викинути їх із території України, щоб вони опинилися там, де були до 24 лютого. І лише після цього можна переходити до якихось перемовин. Тому що те, що вони творять, – це катастрофа.Думаю, нам поки що не вдасться, як багато хто хоче, зайти в Донецьк, Луганськ, Севастополь.Ми повинні говорити про те, чи готові воювати до останнього українця, як цього хочуть багато країн, які сьогодні нам дають легку, а не важку зброю. Вони хочуть, щоб Україна до останнього українця виснажувала Росію і, можливо, якось перемогла. Тоді вже буде легше економічними санкціями розірвати, закопати Росію, щоб вона щезла в такому варіанті, в якому існує. Я не готовий до того, щоб Україна воювала до останнього українця. Я хочу, щоб ми викинули ворога з нашої території, підписали мир із тими гарантіями, про які сьогодні каже Президент.Коли наші Збройні сили вбивають росіян, відвойовують території, дають по зубах російським військам, я з кожним днем усе більше вірю в те, що можливість підписання миру на наших умовах, як казав Президент, стає все реальнішою. Той рівень гарантій, про які сьогодні говорить Президент, що держави-гаранти повинні чітко прописати, що ідеться і про закрите небо, і про надання зброї у випадку… Сім країн сьогодні готові, це на рівні радників обговорюється. Упевнений, кожен день буде наближувати ці країни до прийняття рішення, що краще дати гарантії Україні, ніж побачити те, що зараз відбувається в Україні, в себе. Тому що, де зупиниться цей «рускій мєдвєдь», ніхто не знає. Впевнений, що стратегія Президента вибрана правильно.Питання: хто шукає винних? Ті, хто сидить в окопах, чи ті, хто сидить у кав’ярні на територіях, які сьогодні не обстрілюють, і не бачить того жаху, який бачать люди в Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, Києві? Тому коли хтось у Facebook починає шукати винних і піднімає агресію проти Президента, звинувачуючи в чомусь його, – це ганьба, передусім для тих людей, які фінансують цих ботів, цих фейсбучних тролів. Хоча я завжди виступав за свободу слова, але зараз іде війна, і коли на війні хтось дозволяє своїм телеканалам виливати в суспільство зраду, то, переконаний, такі телеканали потрібно закривати. А цими тролями повинні займатися в СБУ.Хто винен? Усі люди й так знають, хто винен у цій війні. Винен Путін, винні ті, хто віддав Крим, винні ті, хто дав можливість створити «ДНР» і «ЛНР»… Хай СБУ, прокуратура розбираються, хто винен, а не фейсбучні тролі, які сидять у Львові, Луцьку чи Франківську, п’ють каву і пишуть дописи.Думаю, жодної партії «ЗА Майбутнє» вже не буде. Будуть депутат Чайківський, який у Тернополі сьогодні робить усе для захисту країни, депутат Лабазюк, депутат Юрчишин, депутат Палиця, депутат Балога… Будуть ті депутати, які на території країни займаються безпекою, обороною країни. І будуть два політичних напрямки: ті люди, які будуть за Президента України, і ті люди, які будуть проти нього.Вважаю, Президент після перемоги має розпустити цей парламент, викинути з нього насамперед ОПЗЖ. Таких партій більше ніколи не повинно бути в політичній історії. Неважливо, як називатиметься ця політична сила. Люди, які їздили в Москву, зокрема Бойко, Рабінович, Кива, Медведчук, розповідали в Кремлі Путіну, як їх тут сприймають, яка в них тут підтримка, що вони майже друга партія… Вони теж винні в тому, що Путін вирішив, що в Харкові, Маріуполі, Чернігові, Сумах хочуть бачити «рускій мір», розмовляти російською мовою і дивитися російські телеканали. Ці люди винні. На них має стояти тавро і вони більше ніколи не повинні потрапити в політику. Не повинні потрапити в політику ті старі політикани, які у 2014 році створили передумови для підписання Мінських угод. Їх не повинно бути в політиці. До того ж, вони повинні відповісти згідно з законом.Щодня сьогодні хоронять людей. Хоронять тому, що Турчинов тоді не дав команду воювати в Криму, хоронять тому, що Яценюк не дав можливості країні стати економічно сильною, а підписав якісь домовленості з міжнародними донорами, фондами, почав будувати стіну, якої немає. Вони почали розкрадати військові бюджети, заробляти мільярди, коли люди гинули. Я хочу, щоб до них добралися правоохоронні органи і вони відповіли за міномети Пашинського, бронетранспортер корпорації «Богдан», танки Т-90, які мав робити харківський завод і яких немає, за продаж «Стугни-П», ПТРК «Корсар» на експорт, коли ми готувалися до війни… У мене не те, що зуб на них, а руки чешуться, аби вони відповіли за законом. Так і буде.Війна об’єднала розумних людей. А люди, які хотіли дорватися до влади, аби красти, зараз думають, яку фотографію зробити: з автоматом чи з бронежилетом, потиснути комусь руку, подарувати щось комусь на посту, дружину привезти, аби вона теж щось подарувала… Ці люди ніколи не зміняться. Про них потрібно забути.Люди об’єдналися: волонтери, військові, поліція – усі сьогодні працюють на захист держави. Безумовно, є окремі елементи, які хочуть заробити на гуманітарці, на митниці. Хай із ними розбираються правоохоронні органи.***У багатьох людей, які сьогодні залишилися, як каже мій товариш, стид переміг страх. Страшно було всім, особливо в перші дні. Якщо хтось скаже, що йому було не страшно, то я не повірю.Чому Івахів виїхав? Це хороше питання, але краще було б запитати в самого Івахіва. Івахів виїжджав два рази перед тим, як на кордоні його вирішили затримати. Івахів налагоджував постачання нафтопродуктів із Польщі в Україну, тому що раніше такої логістики не було. Раніше ми брали нафту та нафтопродукти з Мозиря в Білорусі, із міста Мажейкяй у Литві, з моря. Усі роки війни Петро Олексійович Порошенко із Медведчуком постачали дизпаливо по трубі з Росії. Усі роки війни, крім двох останніх, коли Президентом став Зеленський, Порошенко з Медведчуком постачали дизпаливо по 130-150 тисяч тонн із Росії по трубопроводу, який Порошенко просто подарував Медведчуку…А Івахів виїхав у Польщу, зустрівся з нашим послом Дещицею, з постачальниками нафтопродуктів і налагодив бензовозами постачання нафтопродуктів в Україну. Ми розуміємо, що налагодити коридор із постачання вдається не відразу. І коли він їхав уже втретє, в нього була заплановано зустріч із власниками великого нафтового концерну, щоб підписати прямі угоди… Міністри, які потім цю логістику зробили, знали, чим він займався, а хтось вирішив зробити з цього треш. Це полювання на відьом.Коломойський у Дніпрі. Я з ним розмовляю раз на три-чотири дні. Навіть коли була важка ситуація, я пропонував йому переїхати на захід України, він залишався у Дніпрі… Я впевнений, що Коломойський допомагає. Навіть коли в нього забирали «ПриватБанк» і коли Порошенко організував кампанію з його очорнення, я запитував Коломойського: чому ти не говориш в ефірах, не доносиш свою позицію, не розповідаєш, що відбувається насправді? А він мені відповідав: чому я буду щось розказувати, люди і так розберуться. Але, як бачите, Порошенку і команді таки вдалося облити брудом Коломойського та зробити його ворогом. Він і тоді не був публічний, коли його обливали брудом. І сьогодні, я впевнений, він допомагає, але він не любить публічності, тож його не змусиш розповісти про ці справи. Він може розповісти, як повинна розвиватися країна, але не про те, що робить сам. Така людина.***Вважаю, що ми повинні добивати, вбивати, закінчити з усіма, хто ненавидить Україну.***У нас багато співаків, які виступали в мирному житті, а зараз взяли до рук автомати.Люди, які не відразу, але все-таки почнуть вкидати якесь зерно розбрату, безумовно будуть. Ми бачимо, як сьогодні Росія пояснює те, що відбулося в Бучі. Бачив, що так само це робить і Білорусь. Знайдеться хтось, хто буде пояснювати, що це не росіяни, а самі українці. Питання в тому, аби наші правоохоронні органи, СБУ не займалися контрабандою на митниці, кришуванням. Потрібно розпустити відділ «К» (структура, яка в СБУ займається боротьбою з корупцією, – ВН), заборонити СБУ займатися економікою, тому що до цього часу її офіцери сидять на митниці і керують потоками гуманітарки. СБУ повинна займатися контррозвідкою. Тоді не буде жодних проросійських елементів.Не думаю, що суспільство якось розколеться. Ні, ця війна об’єднала суспільство. Найголовніше – аби Президент опісля не зробив якихось помилок і аби корупціонери знову не опинилися при владі.Гоніння російськомовних категорично не повинно бути в нашому суспільстві, тому що сьогодні на фронті воюють дуже багато російськомовних людей. Ми бачимо їхні ролики. Ненависть посіяна в суспільстві, зокрема Порошенком. Російська мова – це погано, інша церква, крім ПЦУ, – це погано, патріоти живуть у Львові, а не в Одесі чи Харкові – все це має зникнути. Замість того, щоб розвивати суспільство економічно, припинити корупцію, щоб люди жили заможніше, людині, яка не мала нічого в холодильнику, розповідали, що в цьому хтось винен. Таке нам нав’язували останні вісім років. Це має припинитися.Справа не в російськомовних українцях. Безумовно, ця війна призведе до того, що в Україні буде єдина державна українська мова – насправді, а не силою, нав’язуванням, забороною розмовляти чи дивитися фільми російською. Люди захочуть вивчити мову країни, яка вистоїть у цій агресії і стане сильною. Ця війна зробить так, що російськомовні українці, росіяни, які живуть в Україні, але відчувають себе українцями, як і угорці, болгари, румуни тощо, вважатимуть, що країна повинна мати самоідентифікацію, зокрема, за мовою.Друга державна мова – це виключено. Можливо, доведеться шукати якісь компроміси, але не йдеться тільки про російську. В нас проживають представники 135 національностей. І греки хочуть мати можливість вчити свою мову, і угорці, і румуни… Ми повинні припинити силою нав’язувати українську мову. Єдина державна мова – українська… Хочеш бути чиновником, складай іспит з державної мови. Більшого стимулу батькам, аби їхня дитина вчила українську, не потрібно. Кожен тато і кожна мама хочуть, аби їхня дитина була Президентом, міністром…***Мій син вчився за кордоном, тому в нього було багато друзів із Росії. У мене, на щастя, немає друзів із Росії, я ні з ким звідти не спілкувався…Що спонукало Захара написати такий пост? Душа. Він побачив, що відбувається, що деякі друзі зникли, а деякі подзвонили з Москви й сказали, що п’ють пиво… Він їх послав, припинив спілкуватися з усіма.Бізнес допомагає, багато що робить. Є те, чого люди не бачать, тому що не всі хочуть показувати, розказувати… Потрібно повертатися до підняття економіки країни, бо Збройні сили – молодці, але якщо не буде економіки, то ми просто виснажимося. Тому повинні переїжджати підприємства, тому були прекрасні ідеї Президента щодо зниження податків, тому працюють банки, картки… Унікально те, що монетарна і фіскальна системи країни спокійно працюють.***Ця війна показала, хто насправді любить Україну й готовий на неї працювати.За Мінськ-1, Мінськ-2, Крим, Дебальцеве, Іловайськ, за 70 мільйонів доларів кеша в декларації, коли люди бідніли, починаючи з 2014-го, до 2022 року, за роботу липецької фабрики всі роки війни, за постачання дизпалива з Росії з Медведчуком 50 на 50 усі роки війни, за торгівлю на крові вугіллям у «ДНР», «ЛНР». І якщо ще кілька місяців тому я не хотів про це говорити, то сьогодні я просто не можу мовчати. Тому що через те, до чого вони довели країну, сьогодні гинуть тисячі людей.За крадіжки на військових бюджетах, за те, що Чорновол вивезла і сховала разом із Пашинським «Корсари» і «Стугни». Вона має сидіти у в’язниці. Що відбувається? Як вона могла зі складу оборонного підприємства забрати і сховати протитанкові ракетні комплекси?Повинен бути порядок. Поки в цій країні не працюватиме закон, ця країна не буде сильною. Усе має бути відповідно до закону. Не подобається закон – міняйте закон, але законним чином.Приземлено ідеальний ескіз угоди. Ми вибиваємо росіян за межі України, на території України в кордонах станом до 24 лютого немає російських військ. Ми домовляємося про якийсь статус «ДНР» і «ЛНР». Ми домовляємося про якийсь статус Криму. Ми не можемо і не маємо права відмовлятися від цих територій, але ми маємо свідомо (не фейсбучно, не на дивані) оцінювати ситуацію і розуміти, що нам потрібно зберегти країну, підіймати країну і зберегти кожного українця. Основне, про що говорить Президент, – фактичні міжнародні гарантії нашої безпеки. Чітко прописати, які кроки повинні зробити окремі держави, якщо щось станеться.Усьому парламенту доведеться ратифікувати цю угоду. І цей парламент, переконаний, Президент повинен розпустити на наступний день після ратифікації всіх потрібних для миру угод. Цей парламент повинен це зробити і піти. В парламент мають прийти фахівці-патріоти, які працюватимуть на розвиток України.***Я не хочу коментувати дії росіян. Те, що вони роблять, не піддається жодному аналізу чи розумінню. Ми не можемо їх зрозуміти. Вони зовсім інші. Що вони роблять, що вони творять? Вони виїхали з Ірпеня, Бучі й забрали всю свою підбиту, спалену техніку. Щоб ми не показали всьому світу їхню армію.Із 2008 року у НАТО нас ніхто не хотів бачити. Президент зараз підняв це питання… Якщо більшість на всеукраїнському референдумі проголосує за вступ у НАТО, що зміниться? Нас туди не хочуть брати. Нам кажуть, що нас туди не візьмуть. Окрім зброї, від НАТО нам нічого не потрібно…Ми побачили, що українська армія й так сильна. Тобто фізичної присутності солдатів НАТО нам не потрібно. Нам потрібні техніка, закрите небо, протитанкова зброя, важке озброєння… У нас є фахівці, конструкторське бюро «Луч», яке розробило «Корсар», «Стугну», харківський завод… Чому ми не робили цього всього? Ми казали про НАТО і самі знищували свою оборонну промисловість (продавали секрети, креслення, іншу документацію). Ми все робили для того, щоб у нас нічого не було, і казали: дайте нам щось. Ми повинні робити навпаки. Ми повинні створювати свою армію, розробляти свою зброю, випускати свою зброю і не просити, щоб нас хтось захистив. Україна сильна.Я не впевнений: якби ми були в НАТО і пішла пряма агресія Росії, як себе повів би Альянс. Тому сьогодні кожна країна, зокрема Польща, починає думати про свою безпеку…Тому ті, хто робив усе для того, щоб в Україні було знищено «Укроборонпром», конструкторське бюро, щоб нічого не розвивалося, – це вороги країни. Завдання Президента після війни – всіх знайти і притягнути до відповідальності.***Безумовно, попереду важкі тижні. Ми готові до важких тижнів. Зокрема, Волинь. І інші регіони готові… Незважаючи на те, де я фізично перебуваю, щодня – на телефоні, тому знаю про всі події на Волині. Я місцевий фанат.

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