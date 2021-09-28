Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки

Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
Батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуці.

"Двоє громадян України – батько з донькою – прямували за кордон через пункт пропуску "Ягодин" на «Мерседесі» та «Феррарі» 2019 та 2017 років випуску відповідно", - ідеться в дописі.

За інформацією управління, прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України

Зазначають, що водіїв разом із іномарками передали до Національної поліції України.

Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки


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Теги: Ягодин, Волинь, поліція, елітні іномарки, кордон
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