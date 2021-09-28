Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки





Про це



"Двоє громадян України – батько з донькою – прямували за кордон через пункт пропуску "Ягодин" на «Мерседесі» та «Феррарі» 2019 та 2017 років випуску відповідно", - ідеться в дописі.



За інформацією управління, прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами України



Зазначають, що водіїв разом із іномарками передали до Національної поліції України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батько з донькою хотіли вивезти за кордон елітні іномарки.Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуці."Двоє громадян України – батько з донькою – прямували за кордон через пункт пропуску "Ягодин" на «Мерседесі» та «Феррарі» 2019 та 2017 років випуску відповідно", - ідеться в дописі.За інформацією управління, прикордонники встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів знаходились поза межами УкраїниЗазначають, що водіїв разом із іномарками передали до Національної поліції України.

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