У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли тіла розстріляних людей
Сьогодні, 15:53
У церкві на Чернігівщині, де окупанти влаштували штаб, рятувальники виявляють тіла загиблих людей.
Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Фейсбуці.
Зараз піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та Лукашівка. Тут знаходиться пам’ятка архітектури - Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.
"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки", - йдеться в дописі.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Фейсбуці.
Зараз піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та Лукашівка. Тут знаходиться пам’ятка архітектури - Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.
"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки", - йдеться в дописі.
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