У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли тіла розстріляних людей

У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли тіла розстріляних людей
У церкві на Чернігівщині, де окупанти влаштували штаб, рятувальники виявляють тіла загиблих людей.

Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Фейсбуці.

Зараз піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та Лукашівка. Тут знаходиться пам’ятка архітектури - Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

"Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки", - йдеться в дописі.


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Теги: ДСНС, загиблі, війна, Вознесенська церква, окупанти, Чернігівщина
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