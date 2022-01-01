У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли тіла розстріляних людей

У церкві на Чернігівщині, де окупанти влаштували штаб, рятувальники виявляють тіла загиблих людей.Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Фейсбуці.Зараз піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та Лукашівка. Тут знаходиться пам’ятка архітектури - Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб."Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки", - йдеться в дописі.