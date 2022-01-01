Війна в Україні: повідомили дані щодо кількості безвісти зниклих людей





Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу



«Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», - уточнила Денісова.



Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.



Згідно зі словами омбудсмена, зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу.



«Вони роблять це навмисно доти і такої кількості знищення наших дівчат, що хочуть довести їх, щоб вони жодного чоловіка іншого до себе не підпустили, щоб узагалі українські діти не народжувалися», - сказала Денісова.



У Офісі омбудсмена зафіксували багато випадків, коли до цього відомства звертаються жінки і дівчата, які були зґвалтовані і наразі вагітні, і питають, що їм робити, як їм жити далі.



«У нас наразі є група психологічної підтримки, яка працює при Офісі Уповноваженого, і є телефон на сайті. Наші психологи і психоаналітики перевантажені такими випадками, і їм, скоріше за все, теж уже потрібна психологічна підтримка, бо важко витримувати всі ці історії, які розповідають їм, і підтримати цих людей», - розповіла Денісова.



Окремо вона нагадала, що, станом на ранок суботи, зафіксовано дані про 176 загиблих дітей унаслідок військових дій РФ в Україні, що на сім дітей більше, ніж було на вчорашній ранок.



Говорячи загалом про злочини РФ в Україні, Денісова зазначила, що важко уявити собі масштаби цих злочинів узагалі.



«Наразі звільняються міста Київщини, і ми бачимо і Бучу, і Бородянку, і Макарів, і Сумську область – Тростянець та інші, - але ви розумієте, скільки ми відкриємо для себе і для світу злочинів РФ, коли буде остаточно звільнений Маріуполь?», - сказала український омбудсман.



Денісова повідомила, що на гарячу лінію Уповноваженого телефонують очевидці і повідомляють про те, що у Маріуполі відбувається зачистка – що окупанти притягнули, серед іншого, мобільні крематорії. За наявною у Денісової інформацією, росіяни збирають у Маріуполі тіла загиблих українців, а потім спалюють їх у цьому крематорії.



«І потужностей крематорію, як ці очевидці говорять, не вистачає, і тому вони розводять там багаття і палять на цих багаттях наших громадян», - зазначила вона.



Очевидці повідомили, що, серед іншого, у лівобережному районі Маріуполя майже закінчена вже ця «зачистка».



«Тобто, що роблять наразі ці рашисти? Щоб знищити тіла наших громадян, щоб не було доказів їх злочинних діянь. Тому що вони побачили, як відреагував світ на їхні злодіяння, які ми бачили у Бучі і у всіх інших містах», - акцентувала український омбудсмен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Офісі Омбудсмена повідомляють про більш як 15 тисяч випадків безвісти зниклих з моменту початку війни Росії проти України.Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людинив ефірі телеканалу «Еспресо» «Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», - уточнила Денісова.Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.Згідно зі словами омбудсмена, зґвалтування жінок, дітей, підлітків, хлопців, літніх людей - це окрема зброя РФ проти українського народу.«Вони роблять це навмисно доти і такої кількості знищення наших дівчат, що хочуть довести їх, щоб вони жодного чоловіка іншого до себе не підпустили, щоб узагалі українські діти не народжувалися», - сказала Денісова.У Офісі омбудсмена зафіксували багато випадків, коли до цього відомства звертаються жінки і дівчата, які були зґвалтовані і наразі вагітні, і питають, що їм робити, як їм жити далі.«У нас наразі є група психологічної підтримки, яка працює при Офісі Уповноваженого, і є телефон на сайті. Наші психологи і психоаналітики перевантажені такими випадками, і їм, скоріше за все, теж уже потрібна психологічна підтримка, бо важко витримувати всі ці історії, які розповідають їм, і підтримати цих людей», - розповіла Денісова.Окремо вона нагадала, що, станом на ранок суботи, зафіксовано дані про 176 загиблих дітей унаслідок військових дій РФ в Україні, що на сім дітей більше, ніж було на вчорашній ранок.Говорячи загалом про злочини РФ в Україні, Денісова зазначила, що важко уявити собі масштаби цих злочинів узагалі.«Наразі звільняються міста Київщини, і ми бачимо і Бучу, і Бородянку, і Макарів, і Сумську область – Тростянець та інші, - але ви розумієте, скільки ми відкриємо для себе і для світу злочинів РФ, коли буде остаточно звільнений Маріуполь?», - сказала український омбудсман.Денісова повідомила, що на гарячу лінію Уповноваженого телефонують очевидці і повідомляють про те, що у Маріуполі відбувається зачистка – що окупанти притягнули, серед іншого, мобільні крематорії. За наявною у Денісової інформацією, росіяни збирають у Маріуполі тіла загиблих українців, а потім спалюють їх у цьому крематорії.«І потужностей крематорію, як ці очевидці говорять, не вистачає, і тому вони розводять там багаття і палять на цих багаттях наших громадян», - зазначила вона.Очевидці повідомили, що, серед іншого, у лівобережному районі Маріуполя майже закінчена вже ця «зачистка».«Тобто, що роблять наразі ці рашисти? Щоб знищити тіла наших громадян, щоб не було доказів їх злочинних діянь. Тому що вони побачили, як відреагував світ на їхні злодіяння, які ми бачили у Бучі і у всіх інших містах», - акцентувала український омбудсмен.

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