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У боях за Київщину загинув волинянин Володимир Пухальський

У боях за Київщину загинув волинянин Володимир Пухальський
У боях за Київщину загинув військовослужбовець Володимир Пухальський з міста Володимир.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка на своїй сторінці у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Чоловік працював охоронцем на Володимир-Волинській птахофабриці, але після того, як з'явилася інформація про можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України, Володимир вирішив змінити цивільну роботу на військову службу. І в грудні 2021 року вступив до лав ЗСУ за контрактом.

З перших днів відкритої агресії РФ проти нашої держави Володимир Пухальський брав участь у боях під Київщиною. Деякий час рідні не мали з ним зв'язку і його вважали безвісти зниклим, проте днями стало відомо про загибель військовослужбовця. У нього залишилися батьки та молодший брат.

Про час та місце прощання із полеглим Героєм повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого... Царство Небесне та вічний спокій його душі. Герої не вмирають!

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Теги: Володимир Пухальський, загибель, війна
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