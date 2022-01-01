У боях за Київщину загинув волинянин Володимир Пухальський

У боях за Київщину загинув військовослужбовецьз міста Володимир.Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадина своїй сторінці у фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Чоловік працював охоронцем на Володимир-Волинській птахофабриці, але після того, як з'явилася інформація про можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України, Володимир вирішив змінити цивільну роботу на військову службу. І в грудні 2021 року вступив до лав ЗСУ за контрактом.З перших днів відкритої агресії РФ проти нашої держави Володимир Пухальський брав участь у боях під Київщиною. Деякий час рідні не мали з ним зв'язку і його вважали безвісти зниклим, проте днями стало відомо про загибель військовослужбовця. У нього залишилися батьки та молодший брат.Про час та місце прощання із полеглим Героєм повідомлять згодом.