Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців





Про це повідомила у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



За її інформацією, додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер.



Також звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За наказом президента України Володимира Зеленського сьогодні, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими.Про це повідомила у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниЗа її інформацією, додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер.Також звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей.

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