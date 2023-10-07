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Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців

Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців
За наказом президента України Володимира Зеленського сьогодні, 9 квітня, відбувся третій обмін полоненими.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її інформацією, додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер.

Також звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей.

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Теги: полонені, обмін, Ірина Верещук, війна
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