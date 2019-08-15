Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ

Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ
Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.

Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ембарго, Росія, товари
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще дві парафії на Волині вийшли з УПЦ (МП) та перейшли у ПЦУ
Сьогодні, 22:51
На Харків скидають бомби на парашутах
Сьогодні, 22:23
Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ
Сьогодні, 21:51
Зеленський розповів, про що говорив з Джонсоном, який приїхав до Києва
Сьогодні, 21:13
Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
На Волинь найбільше товарів везуть з Росії На Волинь найбільше товарів везуть з Росії
15 серпень, 2019, 11:56
Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область
15 лютий, 2019, 11:43
В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін
24 січень, 2018, 18:36
Волиняни і далі возять товари до Росії Волиняни і далі возять товари до Росії
08 листопад, 2016, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще дві парафії на Волині вийшли з УПЦ (МП) та перейшли у ПЦУ
Сьогодні, 22:51
 0
На Харків скидають бомби на парашутах
Сьогодні, 22:23
 0
Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ
Сьогодні, 21:51
 0
Зеленський розповів, про що говорив з Джонсоном, який приїхав до Києва
Сьогодні, 21:13
 0
Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8