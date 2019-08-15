Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ





Про це Тарас Мельничук.



"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.



Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

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