Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ
Сьогодні, 21:51
Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.
Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
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Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – написав він.
Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
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