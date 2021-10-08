Ще дві парафії на Волині вийшли з УПЦ (МП) та перейшли у ПЦУ





Про це повідомляють на



Зокрема, інформують, що учора, 8 квітня, єпископ Матфей зустрівся з вірянами Свято-Миколаївського храму сіл Осекрів та Мочалки Ковельського району, а також з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Павлівка.



Ці парафії прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну церкву України.



Під час зустрічей написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб їх прийняти у клір Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.



Архієрей задовільнив прохання вірян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще дві парафії на Волині вирішили вийти з УПЦ (МП) та приєднатися до Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.Про це повідомляють на сайті єпархії.Зокрема, інформують, що учора, 8 квітня, єпископзустрівся з вірянами Свято-Миколаївського храму сіл Осекрів та Мочалки Ковельського району, а також з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Павлівка.Ці парафії прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну церкву України.Під час зустрічей написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб їх прийняти у клір Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Архієрей задовільнив прохання вірян.

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