Ще дві парафії на Волині вийшли з УПЦ (МП) та перейшли у ПЦУ
09 квітень, 22:51
Ще дві парафії на Волині вирішили вийти з УПЦ (МП) та приєднатися до Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.
Про це повідомляють на сайті єпархії.
Зокрема, інформують, що учора, 8 квітня, єпископ Матфей зустрівся з вірянами Свято-Миколаївського храму сіл Осекрів та Мочалки Ковельського району, а також з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Павлівка.
Ці парафії прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну церкву України.
Під час зустрічей написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб їх прийняти у клір Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей задовільнив прохання вірян.
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Про це повідомляють на сайті єпархії.
Зокрема, інформують, що учора, 8 квітня, єпископ Матфей зустрівся з вірянами Свято-Миколаївського храму сіл Осекрів та Мочалки Ковельського району, а також з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Павлівка.
Ці парафії прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну церкву України.
Під час зустрічей написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб їх прийняти у клір Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей задовільнив прохання вірян.
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