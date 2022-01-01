На Волині новонароджену дівчинку зустріла ціла «армія». ФОТО
09 квітень, 23:40
Сьогодні, 9 квітня, у Ківерцівському акушерсько-гінекологічному відділенні виписалась ще одна україночка.
Про це повідомила працівниця Ківерцівської центральної лікарні Людмила Смолярчук у Фейсбуці.
Вона зазначила, що тато новонародженої наразі служить в Збройних Силах України і приїхав забирати донечку з побратимами.
"Незважаючи ні на що дітки народжуються!! І це чудово! Україні бути! А нашим ЗАХИСНИКАМ хочеться подякувати та низько вклонитися за їхню мужність і відвагу! Нехай береже вас Бог! Бажаємо вам якнайшвидше повернутися до своїх домівок, щоб над нашими головами було лише мирне голубе небо!!! А донечці хочемо побажати, щоб крихітка тривог не знала, підтримку вашу відчувала, хай перешкод в її житті не буде та завжди поруч будуть рідні люди!! Україна понад усе!!! Ми переможемо", - написала пані Людмила.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає сім'ю із народженням донечки і зичить мирного неба!
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Про це повідомила працівниця Ківерцівської центральної лікарні Людмила Смолярчук у Фейсбуці.
Вона зазначила, що тато новонародженої наразі служить в Збройних Силах України і приїхав забирати донечку з побратимами.
"Незважаючи ні на що дітки народжуються!! І це чудово! Україні бути! А нашим ЗАХИСНИКАМ хочеться подякувати та низько вклонитися за їхню мужність і відвагу! Нехай береже вас Бог! Бажаємо вам якнайшвидше повернутися до своїх домівок, щоб над нашими головами було лише мирне голубе небо!!! А донечці хочемо побажати, щоб крихітка тривог не знала, підтримку вашу відчувала, хай перешкод в її житті не буде та завжди поруч будуть рідні люди!! Україна понад усе!!! Ми переможемо", - написала пані Людмила.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає сім'ю із народженням донечки і зичить мирного неба!
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