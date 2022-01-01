На Харків скидають бомби на парашутах

Мер Харковаповідомив, що російські окупанти скидають на місто бомби на парашутах і просить людей не наближатися до таких бомб.Про це віну своїх соцмережах."Харків зіткнувся з бомбардуванням новини видами бомб. Російський агресор скидає їх на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників", - сказав Терехов.За його словами, з початку вторгнення російські окупанти знищили у місті 1716 житлових будинків.Від 10 квітня у Харкові збільшать кількість видачі гуманітарної допомоги.Терехов закликав містян по можливості ночувати у бомбосховищах.