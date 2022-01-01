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На Харків скидають бомби на парашутах

На Харків скидають бомби на парашутах
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти скидають на місто бомби на парашутах і просить людей не наближатися до таких бомб.

Про це він розповів у своїх соцмережах.

"Харків зіткнувся з бомбардуванням новини видами бомб. Російський агресор скидає їх на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників", - сказав Терехов.

За його словами, з початку вторгнення російські окупанти знищили у місті 1716 житлових будинків.

Від 10 квітня у Харкові збільшать кількість видачі гуманітарної допомоги.

Терехов закликав містян по можливості ночувати у бомбосховищах.


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Теги: бомби, парашути, Харків, Ігор Терехов
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