Про Великдень, дешеві автівки та декомунізацію: добрі новини від ВолиньPost за 9 квітня

Субота, 9 квітня

Сорок п'ята доба війни вже позаду, а Україна на день ближча до перемоги! Ми продовжуємо боротися і працювати. Ба більше, українці - народ трудолюбивий, тож, окрім весняно-польових робіт, господарі й господині починають готуватися до Великодня. Ми впевнені у наших Збройних Силах, тому єдина перешкода для запланованого миття вікон - весняний дощ. А ще в нас дешевшають автівки і продовжує розвиватися медицина!вже понад місяць готує підбірку, аби ви не переставали бачити світло, попри складний нині час і піднімали бойовий дух. На щастя, нам щодня є про що писати.Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів, тож в Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів. На думку експертів, автівки від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.Незмінна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:особового складу близько – 19100 осіб,танків ‒ 705 од,бойових броньованих машин – 1895 од,артилерійських систем – 335 од,РСЗВ – 108 од,засоби ППО – 55 од,літаків – 151 од,гелікоптерів – 136 од,автомобільної техніки – 1363 од,кораблі /катери – 7 од,цистерн з ПММ – 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.спеціальної техніки – 25.пускових установок ОТРК/ТРК – 4.Ще одна перемога наших захисників і провал Росії. Повітряні сили України збили крутий новітній безпілотник «Іноходець».Безсумнівно, волинська медицина продовжує вдосконалюватися. Нововолинська центральна міська лікарня вперше провела трансплантацію нирки спільно з Першим територіальним медичним об'єднанням міста Львова.Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати!Із Закарпатської області в Ірпінь на Київщині влада відправила модульні будинки для місцевих жителів, яким російсько-окупаційні війська зруйнували постійне житло.До слова, вони монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.Святити паски - будемо! Попри невтішну ситуацію, залишається вічне і дуже світле. Докорінних змін у всенічних богослужіннях не буде. Щоправда, заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.І ще одна чудова новина для лучан та гостей міста: так би мовити, декомунізація. Мер містазаявив, що найближчим часом в обласному центрі на меморіалі Вічної слави приберуть усі комуністичні символи. Окрім того, змінять також і дату Другої світової війни. Бо усе рашистське йде за кораблем!До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.Про це повідомив заступник голови НБУ. За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.Які ж неймовірні люди живуть поруч із нами! Мати й донька разом служать у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони! Впродовж перших днів дівчина допомагала мамі годувати військових на правах волонтера – але вже 28 лютого й сама вдягнула військовий однострій.Проте, служба військового кухаря – справа точно не з легких. Аби побратими та посестри вже о 7.30 приступили до сніданку, «на ногах» треба бути не пізніше 4.00. Розігріти старенькі плити, «вмостити» на них кілька «чотиривідерних» каструль і приступити до процесу кухарського «чаклування»…Дякуємо нашим партнерам і справжнім друзям! Прем’єр-міністр Великої Британіїпісля зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.Чекаємо вдома! Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниповідомила, що додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також звільнили 14 цивільних, з них - 9 жінок.Завершуємо підбірку дуже милою новиною! Сьогодні, 9 квітня, у Ківерцівському акушерсько-гінекологічному відділенні виписалась ще одна україночка. Тато новонародженої наразі служить в Збройних Силах України і приїхав забирати донечку з побратимами.