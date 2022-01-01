Про Великдень, дешеві автівки та декомунізацію: добрі новини від ВолиньPost за 9 квітня
09 квітень, 23:50
Сорок п'ята доба війни вже позаду, а Україна на день ближча до перемоги! Ми продовжуємо боротися і працювати. Ба більше, українці - народ трудолюбивий, тож, окрім весняно-польових робіт, господарі й господині починають готуватися до Великодня. Ми впевнені у наших Збройних Силах, тому єдина перешкода для запланованого миття вікон - весняний дощ. А ще в нас дешевшають автівки і продовжує розвиватися медицина!
Інформаційне агентство ВолиньPost вже понад місяць готує підбірку добрих новин, аби ви не переставали бачити світло, попри складний нині час і піднімали бойовий дух. На щастя, нам щодня є про що писати.
Субота, 9 квітня
В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів, тож в Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів. На думку експертів, автівки від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.
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Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб
Незмінна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
особового складу близько – 19100 осіб,
танків ‒ 705 од,
бойових броньованих машин – 1895 од,
артилерійських систем – 335 од,
РСЗВ – 108 од,
засоби ППО – 55 од,
літаків – 151 од,
гелікоптерів – 136 од,
автомобільної техніки – 1363 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
спеціальної техніки – 25.
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Ще одна перемога наших захисників і провал Росії. Повітряні сили України збили крутий новітній безпілотник «Іноходець».
Нововолинська лікарня вперше провела трансплантацію нирки і врятувала два життя
Безсумнівно, волинська медицина продовжує вдосконалюватися. Нововолинська центральна міська лікарня вперше провела трансплантацію нирки спільно з Першим територіальним медичним об'єднанням міста Львова.
Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати!
Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Із Закарпатської області в Ірпінь на Київщині влада відправила модульні будинки для місцевих жителів, яким російсько-окупаційні війська зруйнували постійне житло.
До слова, вони монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.
Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Святити паски - будемо! Попри невтішну ситуацію, залишається вічне і дуже світле. Докорінних змін у всенічних богослужіннях не буде. Щоправда, заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.
Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька
І ще одна чудова новина для лучан та гостей міста: так би мовити, декомунізація. Мер міста Ігор Поліщук заявив, що найближчим часом в обласному центрі на меморіалі Вічної слави приберуть усі комуністичні символи. Окрім того, змінять також і дату Другої світової війни. Бо усе рашистське йде за кораблем!
Курс долара в Україні «заморозять» до кінця війни
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Які ж неймовірні люди живуть поруч із нами! Мати й донька разом служать у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони! Впродовж перших днів дівчина допомагала мамі годувати військових на правах волонтера – але вже 28 лютого й сама вдягнула військовий однострій.
Проте, служба військового кухаря – справа точно не з легких. Аби побратими та посестри вже о 7.30 приступили до сніданку, «на ногах» треба бути не пізніше 4.00. Розігріти старенькі плити, «вмостити» на них кілька «чотиривідерних» каструль і приступити до процесу кухарського «чаклування»…
Прочитати історію повністю можна, натиснувши на заголовок
Джонсон анонсував новий пакет допомоги для України після зустрічі із Зеленським
Дякуємо нашим партнерам і справжнім друзям! Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.
Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців
Чекаємо вдома! Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також звільнили 14 цивільних, з них - 9 жінок.
На Волині новонароджену дівчинку зустріла ціла «армія». ФОТО
Завершуємо підбірку дуже милою новиною! Сьогодні, 9 квітня, у Ківерцівському акушерсько-гінекологічному відділенні виписалась ще одна україночка. Тато новонародженої наразі служить в Збройних Силах України і приїхав забирати донечку з побратимами.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost вже понад місяць готує підбірку добрих новин, аби ви не переставали бачити світло, попри складний нині час і піднімали бойовий дух. На щастя, нам щодня є про що писати.
Субота, 9 квітня
В Україні впадуть ціни на авто: які марки подешевшають на тисячі доларів
Набув чинності закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів, тож в Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів. На думку експертів, автівки від 2010 року подешевшають на суму від $4 до $8 тис.
Натисніть на заголовок, аби ознайомитися детальніше
Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб
Незмінна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
особового складу близько – 19100 осіб,
танків ‒ 705 од,
бойових броньованих машин – 1895 од,
артилерійських систем – 335 од,
РСЗВ – 108 од,
засоби ППО – 55 од,
літаків – 151 од,
гелікоптерів – 136 од,
автомобільної техніки – 1363 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
спеціальної техніки – 25.
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Ще одна перемога наших захисників і провал Росії. Повітряні сили України збили крутий новітній безпілотник «Іноходець».
Нововолинська лікарня вперше провела трансплантацію нирки і врятувала два життя
Безсумнівно, волинська медицина продовжує вдосконалюватися. Нововолинська центральна міська лікарня вперше провела трансплантацію нирки спільно з Першим територіальним медичним об'єднанням міста Львова.
Доки російські окупанти забирають життя, лікарі продовжують їх рятувати!
Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Із Закарпатської області в Ірпінь на Київщині влада відправила модульні будинки для місцевих жителів, яким російсько-окупаційні війська зруйнували постійне житло.
До слова, вони монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.
Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Святити паски - будемо! Попри невтішну ситуацію, залишається вічне і дуже світле. Докорінних змін у всенічних богослужіннях не буде. Щоправда, заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.
Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька
І ще одна чудова новина для лучан та гостей міста: так би мовити, декомунізація. Мер міста Ігор Поліщук заявив, що найближчим часом в обласному центрі на меморіалі Вічної слави приберуть усі комуністичні символи. Окрім того, змінять також і дату Другої світової війни. Бо усе рашистське йде за кораблем!
Курс долара в Україні «заморозять» до кінця війни
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Які ж неймовірні люди живуть поруч із нами! Мати й донька разом служать у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони! Впродовж перших днів дівчина допомагала мамі годувати військових на правах волонтера – але вже 28 лютого й сама вдягнула військовий однострій.
Проте, служба військового кухаря – справа точно не з легких. Аби побратими та посестри вже о 7.30 приступили до сніданку, «на ногах» треба бути не пізніше 4.00. Розігріти старенькі плити, «вмостити» на них кілька «чотиривідерних» каструль і приступити до процесу кухарського «чаклування»…
Прочитати історію повністю можна, натиснувши на заголовок
Джонсон анонсував новий пакет допомоги для України після зустрічі із Зеленським
Дякуємо нашим партнерам і справжнім друзям! Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.
Відбувся третій обмін полоненими: звільнили 26 українців
Чекаємо вдома! Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також звільнили 14 цивільних, з них - 9 жінок.
На Волині новонароджену дівчинку зустріла ціла «армія». ФОТО
Завершуємо підбірку дуже милою новиною! Сьогодні, 9 квітня, у Ківерцівському акушерсько-гінекологічному відділенні виписалась ще одна україночка. Тато новонародженої наразі служить в Збройних Силах України і приїхав забирати донечку з побратимами.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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