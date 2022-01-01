У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині

У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
Волинь втратила ще одного захисника. У війні з агресором загинув військовослужбовець Ігор Олександрович Овадюк.

Про це повідомила голова Поворської сільської ради Інна Бондарчук у Фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що Ігор Овадюк народився 1992 року. Чоловік жив у селі Козлиничі, що на Ковельщині.

«Уся Поворська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!» – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Ігор Овадюк, Ковельщина, Козлиничі
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