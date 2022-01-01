У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині

Ігор Олександрович Овадюк.



Про це повідомила голова Поворської сільської ради Інна Бондарчук у Фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що Ігор Овадюк народився 1992 року. Чоловік жив у селі Козлиничі, що на Ковельщині.



«Уся Поворська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!» – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного захисника. У війні з агресором загинув військовослужбовецьПро це повідомила голова Поворської сільської радиу Фейсбуці. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що Ігор Овадюк народився 1992 року. Чоловік жив у селі Козлиничі, що на Ковельщині.«Уся Поворська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію