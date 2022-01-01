В екопарку під Харковом загарбники вкрали овочі для тварин
Сьогодні, 00:55
Поблизу Харкова росіяни вкрали овочі, призначені для годування тварин у Фельдман Екопарку.
Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у Фейсбуці.
«Фельдман Екопарк знаходиться за 300 метрів від вояків рф. Сьогодні вночі вони поцупили у наших тварин моркву, буряки та капусту. Я не маю емоцій», - йдеться у дописі.
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Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у Фейсбуці.
«Фельдман Екопарк знаходиться за 300 метрів від вояків рф. Сьогодні вночі вони поцупили у наших тварин моркву, буряки та капусту. Я не маю емоцій», - йдеться у дописі.
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