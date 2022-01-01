За добу сили ППО знищили 13 ворожих цілей





Про це повідомило командування ПС ЗСУ у Фейсбуці.



"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети", - йдеться у дописі.



Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей.Про це повідомило командування ПС ЗСУ у Фейсбуці."9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети", - йдеться у дописі.Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

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