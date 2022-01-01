За добу сили ППО знищили 13 ворожих цілей

За добу сили ППО знищили 13 ворожих цілей
Протягом 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей.

Про це повідомило командування ПС ЗСУ у Фейсбуці.

"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети", - йдеться у дописі.

Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати ворога, ППО, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу сили ППО знищили 13 ворожих цілей
Сьогодні, 01:30
Ситуація схожа на ізраїльську, – Арестович про ймовірність повторних нападів Росії
Сьогодні, 01:11
В екопарку під Харковом загарбники вкрали овочі для тварин
Сьогодні, 00:55
У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
Сьогодні, 00:40
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб
09 квітень, 09:34
Українські військові знищили два літаки, вертоліт та підбили повітряний пункт управління росіян Українські військові знищили два літаки, вертоліт та підбили повітряний пункт управління росіян
04 квітень, 01:52
Місцеві жителі труять російських окупантів сурогатом Місцеві жителі труять російських окупантів сурогатом
02 квітень, 19:52
За добу українські військові збили 8 ворожих літаків та 3 вертольоти За добу українські військові збили 8 ворожих літаків та 3 вертольоти
29 березень, 01:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу сили ППО знищили 13 ворожих цілей
Сьогодні, 01:30
 0
Ситуація схожа на ізраїльську, – Арестович про ймовірність повторних нападів Росії
Сьогодні, 01:11
 0
В екопарку під Харковом загарбники вкрали овочі для тварин
Сьогодні, 00:55
 0
У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
Сьогодні, 00:40
 0
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8