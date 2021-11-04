На Прикарпатті чоловік отримав повістку у військкомат, бо голосно слухав музику

На Прикарпатті чоловік отримав повістку у військкомат, бо голосно слухав музику
Автомобіліст у Коломиї отримав повістку з військкомату через те, що дуже голосно слухав музику, чим порушував спокій громадян.

Про це повідомляє мер міста Богдан Станіславський на своїй сторінці у Фейсбуці, передає "Главком".

За його словами, місцеві жителі у мережі активно обурювалися діями водія.

«Він на повну гучність в авто слухав музику, яку було чути на вулицях міста, та хамив військовим. Сьогодні поліція зупинила цього персонажа за зухвалі дії та порушення правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті чоловік отримав повістку у військкомат, бо голосно слухав музику


Разом із постановою про скоєні адміністративні правопорушення чоловік отримав повістку до військкомату. Розглядається питання щодо вилучення його транспортного засобу на потреби ЗСУ.

«У час, коли наші захисники боронять Україну, негідно так поводитися. Це має бути попередження ля всіх, хто зараз дозволяє собі такі речі», – написав міський голова.

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Теги: Повістка, Прикарпаття, військкомат
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