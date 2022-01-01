З початку російського вторгнення 363 засуджених пішли воювати за Україну: серед них вже є загиблі





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Усіх цих людей вдалося долучити до армії завдяки трьом указам президента про помилування. А все через те, що ув'язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у Збройних силах.



Мін'юст каже, що вже є приклади героїзму під час захисту країни засудженими, але є і втрати.



Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обидва були звільнені на підставі указу Президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди «За мужність» посмертно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку повномасштабного російського вторгнення вже 363 засуджених пішли воювати за Україну. Проте клопотання про бажання служити все ще продовжують надходити.Про це повідомляє Міністерство юстиції.Усіх цих людей вдалося долучити до армії завдяки трьом указам президента про помилування. А все через те, що ув'язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у Збройних силах.Мін'юст каже, що вже є приклади героїзму під час захисту країни засудженими, але є і втрати.Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обидва були звільнені на підставі указу Президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди «За мужність» посмертно.

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