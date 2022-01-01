«Кадирівці» в Маріуполі спіймали безхатька і видали за «розвідника ЗСУ»





Ролик поширив чеченський лідер Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі, пише



«Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здатися Тимуру Ібрієву та його бійцям. Стверджує, що покаявся, а всі його бандерівські переконання залишились у минулому і поросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність населення, дислокації та озброєння», - переконує Кадиров.



На відео можна побачити худорлявого чоловіка, який стоїть біля мапи і показує нібито місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і «Правого сектора» в Маріуполі. Каже він і про присутність «іноземних військ».



«Я не знаю, якої країни, осіб 200-300», - каже чоловік з численними татуюваннями, що мали б засвідчити його приналежність до ЗСУ.







Маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв у «розвідникові» впізнав місцевого безхатька.



«Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій «героїчний» контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно «подвиг», - написав він на своїй сторінці в Facebook.



До слова, раніше ЗМІ з'ясували, що «бої» за участю «кадирівців» у Маріуполі виявилися постановочними. Тікток-воїни глави Чечні зняли кілька відео на околицях міста, вдаючи, що контролюють його. Про «захоплення» Маріуполя заявляв й сам Кадиров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Кадирівці» записали постановочне відео з нужденним з Маріуполя, видавши його за «розвідника ЗСУ».Ролик поширив чеченський лідеру своєму телеграм-каналі, пише УНІАН «Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здатися Тимуру Ібрієву та його бійцям. Стверджує, що покаявся, а всі його бандерівські переконання залишились у минулому і поросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність населення, дислокації та озброєння», - переконує Кадиров.На відео можна побачити худорлявого чоловіка, який стоїть біля мапи і показує нібито місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і «Правого сектора» в Маріуполі. Каже він і про присутність «іноземних військ».«Я не знаю, якої країни, осіб 200-300», - каже чоловік з численними татуюваннями, що мали б засвідчити його приналежність до ЗСУ.Маріупольський волонтеру «розвідникові» впізнав місцевого безхатька.«Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій «героїчний» контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно «подвиг», - написав він наДо слова, раніше ЗМІ з'ясували, що «бої» за участю «кадирівців» у Маріуполі виявилися постановочними. Тікток-воїни глави Чечні зняли кілька відео на околицях міста, вдаючи, що контролюють його. Про «захоплення» Маріуполя заявляв й сам Кадиров.

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