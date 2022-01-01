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«Кадирівці» в Маріуполі спіймали безхатька і видали за «розвідника ЗСУ»

«Кадирівці» в Маріуполі спіймали безхатька і видали за «розвідника ЗСУ»
«Кадирівці» записали постановочне відео з нужденним з Маріуполя, видавши його за «розвідника ЗСУ».

Ролик поширив чеченський лідер Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі, пише УНІАН.

«Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здатися Тимуру Ібрієву та його бійцям. Стверджує, що покаявся, а всі його бандерівські переконання залишились у минулому і поросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність населення, дислокації та озброєння», - переконує Кадиров.

На відео можна побачити худорлявого чоловіка, який стоїть біля мапи і показує нібито місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і «Правого сектора» в Маріуполі. Каже він і про присутність «іноземних військ».

«Я не знаю, якої країни, осіб 200-300», - каже чоловік з численними татуюваннями, що мали б засвідчити його приналежність до ЗСУ.



Маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв у «розвідникові» впізнав місцевого безхатька.

«Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій «героїчний» контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно «подвиг», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

До слова, раніше ЗМІ з'ясували, що «бої» за участю «кадирівців» у Маріуполі виявилися постановочними. Тікток-воїни глави Чечні зняли кілька відео на околицях міста, вдаючи, що контролюють його. Про «захоплення» Маріуполя заявляв й сам Кадиров.


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Теги: Рамзан Кадиров, фейк, Маріуполь, війна
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