ЗСУ готові фантастично: Подоляк про ситуацію на Сході
Сьогодні, 02:19
Українські військові повністю готові до того, щоб дати гідну відсіч російським загарбникам на сході України. Цю "орду вбивць і ґвалтівників" будуть знищувати.
Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі одного з телеканалів, передає "24 канал".
Росія хоче помститися за свої невдачі
Найближчим часом Росія почне атаку на сході країни. Кремль хоче помститися за те, що наша армія почала виглядати потужною в очах всього світу.
"ЗСУ – не перша, друга армія світу. Це просто армія поза межами конкуренції. І військово-цивільні адміністрації, і збройні сили фантастично готові до того, що Росія невдовзі завдасть удар на Сході", – сказав Подоляк.
Він зауважив на помилковості думки, що в Україну зайшла армія Росії. На думку радника ОП, єдине правильне визначення для цих військ – "орда вбивць і ґвалтівників".
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Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі одного з телеканалів, передає "24 канал".
Росія хоче помститися за свої невдачі
Найближчим часом Росія почне атаку на сході країни. Кремль хоче помститися за те, що наша армія почала виглядати потужною в очах всього світу.
"ЗСУ – не перша, друга армія світу. Це просто армія поза межами конкуренції. І військово-цивільні адміністрації, і збройні сили фантастично готові до того, що Росія невдовзі завдасть удар на Сході", – сказав Подоляк.
Він зауважив на помилковості думки, що в Україну зайшла армія Росії. На думку радника ОП, єдине правильне визначення для цих військ – "орда вбивць і ґвалтівників".
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