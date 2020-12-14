ЗСУ готові фантастично: Подоляк про ситуацію на Сході





Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі одного з телеканалів, передає



Росія хоче помститися за свої невдачі



Найближчим часом Росія почне атаку на сході країни. Кремль хоче помститися за те, що наша армія почала виглядати потужною в очах всього світу.



"ЗСУ – не перша, друга армія світу. Це просто армія поза межами конкуренції. І військово-цивільні адміністрації, і збройні сили фантастично готові до того, що Росія невдовзі завдасть удар на Сході", – сказав Подоляк.



Він зауважив на помилковості думки, що в Україну зайшла армія Росії. На думку радника ОП, єдине правильне визначення для цих військ – "орда вбивць і ґвалтівників".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові повністю готові до того, щоб дати гідну відсіч російським загарбникам на сході України. Цю "орду вбивць і ґвалтівників" будуть знищувати.Про це розповів радник глави Офісу президентав ефірі одного з телеканалів, передає "24 канал" Найближчим часом Росія почне атаку на сході країни. Кремль хоче помститися за те, що наша армія почала виглядати потужною в очах всього світу."ЗСУ – не перша, друга армія світу. Це просто армія поза межами конкуренції. І військово-цивільні адміністрації, і збройні сили фантастично готові до того, що Росія невдовзі завдасть удар на Сході", – сказав Подоляк.Він зауважив на помилковості думки, що в Україну зайшла армія Росії. На думку радника ОП, єдине правильне визначення для цих військ – "орда вбивць і ґвалтівників".

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