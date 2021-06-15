НАТО планує постійну військову присутність на східному кордоні, щоб бути готовим до російської агресії

НАТО планує постійну військову присутність на східному кордоні, щоб бути готовим до російської агресії
НАТО працює над планом постійної військової присутності на своєму східному кордоні для захисту від можливої російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, цитують Reuters та BBC, передає Громадське.

«Те, що ми бачимо зараз, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО», — сказав Столтенберг.

Він каже, що НАТО зараз перебуває «в розпалі дуже фундаментальної трансформації», яка передбачає адаптацію до дій президента росії володимира путіна.

НАТО збільшило свою військову присутність на східному кордоні перед повномасштабним російським вторгненням в Україну. До цього там була лише невелика кількість військ. Однак у майбутньому, каже Столтенберг, там планують розмістити значніші сили, які можуть протистояти вторгненню росіян.

Також Столтенберг зазначає, що росія все більше працює спільно з Китаєм, хоча у стратегії НАТО 2010 року про Китай не згадували. Відтак генсек НАТО наголошує, що під час оновлення Альянсу треба врахувати зростання загрози від Китаю.

Відповідні рішення щодо перезавантаження Альянсу хочуть ухвалити на саміті у Мадриді, який відбудеться у червні.

Зазначимо, що вперше НАТО вирішило розташувати свої сили на східному кордоні у 2014 році — у відповідь на окупацію Криму. А до того часу сил Альянсу на території східних членів не було.

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Теги: Єнс Столтенберг, НАТО
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