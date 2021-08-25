У Ковелі сталася бійка: 23-річний чоловік встромив ніж у груди опоненту

Вчора ввечері, 9 квітня, посеред вулиці у Ковелі між двома місцевими мешканцями виник конфлікт, який переріс у бійку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.В ході бійки 23-річний чоловік наніс проникаюче ножове поранення у грудну клітку своєму 26-річному опоненту. Чоловіка госпіталізували до лікарні.Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. До слова, чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.