П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних

Учора, 9 квітня, волинські патрульні затримали двох нетверезих водіїв, 19-річного хлопця з наркотиками та допомогли бабусі дістатися додому.Про це йдеться на фейсбук-сторінці патрульних.Патрулюючи в районі Гнідави, поліцейські виявили осіб, які поводили себе підозріло. До них застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в 19-річної особи виявили поліетиленовий пакет, в якому знаходився згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.Згодом поблизу залізничного вокзалу поліцейські виявили розгублену бабусю.Поспілкувавшись з нею, патрульні встановили її дані та з'ясували, що 83-річна жінка загубилася. Охоронці порядку зв'язалися із родичами бабусі, які повідомили її точну адресу проживання.Патрульні допомогли супроводити останню до місця проживання.Тим часом поліцейські, які несли службу на одному з блокпостів, зупинили транспортний засіб Volkswagen. У 35-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння.Керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівку доставили на спецмайданчик.Нетверезого водія також виявили у Ковелі. Там 33-річний водій BMW відмовився проходити огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння у медичному закладі, що підтверджено висновком лікаря.Також поліцейські встановили, що на авто накладений арешт Ковельським ВДВС.Тож на водія склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.Автівку також доставили на спецмайданчик.