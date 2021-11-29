П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних

П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних
Учора, 9 квітня, волинські патрульні затримали двох нетверезих водіїв, 19-річного хлопця з наркотиками та допомогли бабусі дістатися додому.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці патрульних.

Патрулюючи в районі Гнідави, поліцейські виявили осіб, які поводили себе підозріло. До них застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в 19-річної особи виявили поліетиленовий пакет, в якому знаходився згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

Згодом поблизу залізничного вокзалу поліцейські виявили розгублену бабусю.
П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних

Поспілкувавшись з нею, патрульні встановили її дані та з'ясували, що 83-річна жінка загубилася. Охоронці порядку зв'язалися із родичами бабусі, які повідомили її точну адресу проживання.
Патрульні допомогли супроводити останню до місця проживання.

Тим часом поліцейські, які несли службу на одному з блокпостів, зупинили транспортний засіб Volkswagen. У 35-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Керманич пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівку доставили на спецмайданчик.

Нетверезого водія також виявили у Ковелі. Там 33-річний водій BMW відмовився проходити огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння у медичному закладі, що підтверджено висновком лікаря.
Також поліцейські встановили, що на авто накладений арешт Ковельським ВДВС.
П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних

Тож на водія склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Автівку також доставили на спецмайданчик.

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Теги: Луцьк, патрульні, Волинь
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