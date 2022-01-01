Волинська обласна лікарня отримала ангіографічне обладнання за 16 мільйонів





Про це повідомляє Координаційного центр при Волинській ОВА.



Наразі розпочали підготовчі роботи із його встановлення. Вартість медичного устаткування близько 16 мільйонів гривень.



Кошти виділені із державного бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область отримала сучасне ангіографічне обладнання для обласної клінічної лікарніПро це повідомляє Координаційного центр при Волинській ОВА.Наразі розпочали підготовчі роботи із його встановлення. Вартість медичного устаткування близько 16 мільйонів гривень.Кошти виділені із державного бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію