Волинська обласна лікарня отримала ангіографічне обладнання за 16 мільйонів
Сьогодні, 13:30
Волинська область отримала сучасне ангіографічне обладнання для обласної клінічної лікарні
Про це повідомляє Координаційного центр при Волинській ОВА.
Наразі розпочали підготовчі роботи із його встановлення. Вартість медичного устаткування близько 16 мільйонів гривень.
Кошти виділені із державного бюджету.
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Про це повідомляє Координаційного центр при Волинській ОВА.
Наразі розпочали підготовчі роботи із його встановлення. Вартість медичного устаткування близько 16 мільйонів гривень.
Кошти виділені із державного бюджету.
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