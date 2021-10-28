У Луцьку на благодійному турнірі з мініфутболу зібрали 75 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 14:29
У Луцьку відбувся благодійний турнір з мініфутболу "Кубок Звитяги".
Про це інформують у Держприкордонслужбі.
Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.
Змагання відбулися на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.
Участь у них взяли 32 команди з Волині та Рівненщини.
Перемогу здобули гравці футбольної команди "Любарт". Прикордонники Волинського загону вибороли "срібло", на третьому місці - збірна "Луцьксантехмонтаж".
Учасники змагань сплатили благодійні внески, які використають на потреби прикордонників.
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Про це інформують у Держприкордонслужбі.
Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.
Змагання відбулися на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.
Участь у них взяли 32 команди з Волині та Рівненщини.
Перемогу здобули гравці футбольної команди "Любарт". Прикордонники Волинського загону вибороли "срібло", на третьому місці - збірна "Луцьксантехмонтаж".
Учасники змагань сплатили благодійні внески, які використають на потреби прикордонників.
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