У Луцьку на благодійному турнірі з мініфутболу зібрали 75 тисяч гривень. ФОТО





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Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.



Змагання відбулися на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.



Участь у них взяли 32 команди з Волині та Рівненщини.



Перемогу здобули гравці футбольної команди "Любарт". Прикордонники Волинського загону вибороли "срібло", на третьому місці - збірна "Луцьксантехмонтаж".



Учасники змагань сплатили благодійні внески, які використають на потреби прикордонників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся благодійний турнір з мініфутболу "Кубок Звитяги".Про це інформують у Держприкордонслужбі.Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.Змагання відбулися на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.Участь у них взяли 32 команди з Волині та Рівненщини.Перемогу здобули гравці футбольної команди "Любарт". Прикордонники Волинського загону вибороли "срібло", на третьому місці - збірна "Луцьксантехмонтаж".Учасники змагань сплатили благодійні внески, які використають на потреби прикордонників.

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