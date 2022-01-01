Через волинські пункти пропуску за кордон виїхали понад пів мільйона переселенців





Про це інформують у пресслужбі Координаційного центру Волині.



Загалом за час війни в області прийняли 54 010 вимушено евакуйованих осіб.



Наразі вільних для поселення місць – до 7 тисяч.



Яккщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати, звертайтеся за телефонами: +380 66 657 09 15, (0332) 778 211.



Через місцеві пункти пропуску за кордон виїхали 566 тисяч внутрішніх переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині минулої доби розселили більше 900 внутрішніх переселенців.Про це інформують у пресслужбі Координаційного центру Волині.Загалом за час війни в області прийняли 54 010 вимушено евакуйованих осіб.Наразі вільних для поселення місць – до 7 тисяч.Яккщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх надати, звертайтеся за телефонами: +380 66 657 09 15, (0332) 778 211.Через місцеві пункти пропуску за кордон виїхали 566 тисяч внутрішніх переселенців.

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