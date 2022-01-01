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Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі. ОНОВЛЕНО

Росіяни вдарили ракетами по аеропорту у Дніпрі. ОНОВЛЕНО
10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В Дніпрі вони атакували аеропорт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П’ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться у повідомленні.

Микола Лукашук також повідомив, що у Новопавлівці загинув цивільний мешканець, який взяв у руки касетний боєприпас.

Голова облради нагадав, що чіпати підозрілі предмети заборонено. Він закликав мешканців про всі небезпечні знахідки повідомляти у поліцію чи ДСНС.

Згодм стало відомо, що внаслідок російських ракетних ударів по місту Дніпро постраждали 6 рятувальників ДСНС. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", - розповів Резніченко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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