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На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині

На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині
На Київщині у війні з Росією загинув волинянин Кальчук Василь Володимирович.

Про це повідомили на сайті Підгайцівської громади у фейсбуці.

"Болюча втрата для Підгайцівської громади і всієї України. Кальчук Василь Володимирович загинув 11 березня, визволяючи Київщину. Герою з Романівського старостинського округу 21 березня мало б виповнитись 31 рік. Герої не вмирають", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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