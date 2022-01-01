На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині

Кальчук Василь Володимирович.



Про це повідомили на



"Болюча втрата для Підгайцівської громади і всієї України. Кальчук Василь Володимирович загинув 11 березня, визволяючи Київщину. Герою з Романівського старостинського округу 21 березня мало б виповнитись 31 рік. Герої не вмирають", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині у війні з Росією загинув волинянинПро це повідомили на сайті Підгайцівської громади у фейсбуці."Болюча втрата для Підгайцівської громади і всієї України. Кальчук Василь Володимирович загинув 11 березня, визволяючи Київщину. Герою з Романівського старостинського округу 21 березня мало б виповнитись 31 рік. Герої не вмирають", - йдеться у повідомленні.

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