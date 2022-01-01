Волинянин за винагороду підробив документи для жителя Краматорська, який намагався перетнути кордон

На Волині правоохоронці завадили незаконному перетину кордону жителю Донеччини призовного вікуПро це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчі відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури оголосили про підозру 32-річному волинянину, який підробив документи та сприяв у перетині держкордону України 35-річного жителя Краматорська призовного віку.У законний спосіб він не мав права потрапити у Республіку Польща. За незаконні дії обох чоловіків притягнуть до кримінальної відповідальності.Під час слідства встановлено, що волинянин за винагороду підробив документи на ім’я 35-річного жителя Краматорська, які надають йому право перетину через держкордон України під час воєнного стану та допоможе перетнути кордон. За домовленістю послуга оплачувалась частинами. Перший транш – 60000 грн зловмисник отримав після передачі підроблених документів, другий – 2 тис. доларів США мав отримати після перетину жителем Краматорська держкордону України у Республіку Польща.26 березня мешканець Краматорська в пункті пропуску «Ягодин» надав прикордонникам фальшиві документи: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, картку обстеження та медичного огляду та довідку військово-лікарської комісії. Правоохоронці викрили незаконність дій чоловіка та завадили йому перетнути кордон.Слідчі волинянину оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.Дії 35-річного жителя Краматорська слідчі кваліфікували за ч.5 ст.27 (посібник) ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру у скоєних злочинах.Триває досудове слідство.