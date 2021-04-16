На Волині затримали квартирного злодія

На Волині затримали квартирного злодія
До Ковельського управління поліції звернулася мешканка селища Голоби та повідомила про крадіжку із її помешкання.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Співробітники відділу кримінальної поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника та вилучили усе викрадене. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що зловмисник близько 01:00 години 09 квітня у смт Голоби, пошкодивши двері на балконі, проник до помешкання потерпілої. Із квартири чоловік викрав два мобільних телефони, чотири наручні годинники, продукти харчування та побутові інструменти.

Протягом декількох годин оперативники встановили, що до крадіжки причетний 39-річний місцевий мешканець. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власниці. Слідчі оголосили йому про підозру за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На даний час судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове слідство.


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Теги: Волинь, поліція, злодій
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