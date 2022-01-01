Десантники з Донеччини знищили техніку російських окупантів





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"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки", - повідомили в пресслужбі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ за допомогою "Стугни-П" знищили техніку російських окупантів.Про це повідомляють на сторінці бригади."На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки", - повідомили в пресслужбі.

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