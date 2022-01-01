Десантники з Донеччини знищили техніку російських окупантів
Сьогодні, 20:36
Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ за допомогою "Стугни-П" знищили техніку російських окупантів.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки", - повідомили в пресслужбі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки", - повідомили в пресслужбі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Десантники з Донеччини знищили техніку російських окупантів
Сьогодні, 20:36
На Волині затримали квартирного злодія
Сьогодні, 19:36
Волинянин за винагороду підробив документи для жителя Краматорська, який намагався перетнути кордон
Сьогодні, 19:15
Медіа