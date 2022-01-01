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Уряд вперше виділив кошти з резервного фонду на відбудову звільнених територій

Уряд вперше виділив кошти з резервного фонду на відбудову звільнених територій
На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури", – написав Шмигаль.

400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.

За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії.

Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", – заявив Шмигаль.

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Теги: Росія, Україна, війна
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