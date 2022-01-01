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Окупанти можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюму для того, щоб просунутись на Донбас, – The New York Times

Окупанти можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюму для того, щоб просунутись на Донбас, – The New York Times
Російські окупанти можуть провести наступ з Ізюму на місто Дніпро - стратегічну ціль в контексті боротьби за Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських військових аналітиків.

"Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити свої бойові дії на сході, вивівши десятки тисяч військ з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору", - йдеться в повідомленні.

"Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм", - зазначив чиновник Пентагону.

За словами джерела, окупантам потрібен Ізюм, щоб утримувати свої передові лінії фронту та дозволити їм просунутися до Дніпра та інших стратегічно важливих міст на Донбасі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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