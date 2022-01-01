Де у Луцьку не буде світла, 11 квітня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія у селах територіальної громади за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - село Одеради - вул. Торчинська, вул. Набережна, вул. Центральна, село Городок - вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна, вул. Тракторна,



з 10:00 до 17:00 - село Тарасово, село Зміїнець - вул. Старицького, село Великий Омеляник - вул.Володимирська



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у понеділок, 11 квітня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія у селах територіальної громади за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - село Одеради - вул. Торчинська, вул. Набережна, вул. Центральна, село Городок - вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна, вул. Тракторна,з 10:00 до 17:00 - село Тарасово, село Зміїнець - вул. Старицького, село Великий Омеляник - вул.ВолодимирськаПросимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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