Де у Луцьку не буде світла, 11 квітня

Де у Луцьку не буде світла, 11 квітня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у понеділок, 11 квітня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія у селах територіальної громади за такими адресами:

з 09:00 до 17:00 - село Одеради - вул. Торчинська, вул. Набережна, вул. Центральна, село Городок - вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна, вул. Тракторна,

з 10:00 до 17:00 - село Тарасово, село Зміїнець - вул. Старицького, село Великий Омеляник - вул.Володимирська

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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