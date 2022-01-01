Де у Луцьку не буде світла, 11 квітня
10 квітень, 23:26
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у понеділок, 11 квітня, декілька вулиць Луцька будуть без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія у селах територіальної громади за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - село Одеради - вул. Торчинська, вул. Набережна, вул. Центральна, село Городок - вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна, вул. Тракторна,
з 10:00 до 17:00 - село Тарасово, село Зміїнець - вул. Старицького, село Великий Омеляник - вул.Володимирська
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія у селах територіальної громади за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - село Одеради - вул. Торчинська, вул. Набережна, вул. Центральна, село Городок - вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна, вул. Тракторна,
з 10:00 до 17:00 - село Тарасово, село Зміїнець - вул. Старицького, село Великий Омеляник - вул.Володимирська
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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