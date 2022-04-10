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На Київщині від рук окупантів загинули 1222 мешканці, – Офіс генпрокурора

На Київщині від рук окупантів загинули 1222 мешканці, – Офіс генпрокурора
За даними Офісу генерального прокурора, підтверджено загибель 1222 мешканців Київщини від рук російських окупантів.

Про це йшлося в інтерв’ю генеральної прокурорки Ірини Венедіктової для телеканалу Sky News, пише LB.ua.

"Станом на ранок 10 квітня ми знайшли тіла 1222 мешканців, які загинули під час російської окупації Київської області. Це тільки в Київській області".

Венедіктова додала, що російські окупанти знищили Бородянку, попри те, що в місті взагалі не було військових об’єктів і підрозділів військових. За її словами, Офіс генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за статтями Кримінального кодексу щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

За інформацією місцевої влади, росіяни майже знищили Бородянку, близько 200 жителів зникло безвісти.

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Теги: Росія, Україна, війна
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