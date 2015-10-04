У Миколаєві прогримів сильний вибух: є постраждалий





Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.



Зазначили, наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху.



За словами Кіма, зараз влада уточнює, "спрацювала ППО або долетіло все ж таки".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок вибуху в Миколаєві у неділю ввечері постраждав охоронець.Про це повідомив голова Миколаївської ОВАу Telegram.Зазначили, наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху.За словами Кіма, зараз влада уточнює, "спрацювала ППО або долетіло все ж таки".

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