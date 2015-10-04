У Миколаєві прогримів сильний вибух: є постраждалий

У Миколаєві прогримів сильний вибух: є постраждалий
Внаслідок вибуху в Миколаєві у неділю ввечері постраждав охоронець.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Зазначили, наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху.

За словами Кіма, зараз влада уточнює, "спрацювала ППО або долетіло все ж таки".




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Теги: Миколаїв, вибух
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