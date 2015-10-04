У Миколаєві прогримів сильний вибух: є постраждалий
10 квітень, 23:46
Внаслідок вибуху в Миколаєві у неділю ввечері постраждав охоронець.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Зазначили, наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху.
За словами Кіма, зараз влада уточнює, "спрацювала ППО або долетіло все ж таки".
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Зазначили, наразі поранено охоронця від розбитого скла після великого вибуху.
За словами Кіма, зараз влада уточнює, "спрацювала ППО або долетіло все ж таки".
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