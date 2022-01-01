Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський

Президент Українизаявив, що російські військові забрехалися до того, що вже більше ніж шість тижнів стверджують, що не потрапили ні в один цивільний об'єкт і звинувачують у війні Україну.Про це президент сказав під час свого нічного звернення."Вони бояться визнати те, що десятки років робили помилкові ставки і витрачали колосальні ресурси на повних нікчем, про яких думали, що це герої українсько-російської дружби, а ці нікчеми тільки в одному умільці. У тому, щоб витягати гроші з гаманців, не визнавати помилок. Вони, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних політичних амбіцій почали цю війну. Вони звинувачували нас, що війна почалася через нас. Вони 8 років вбивали нас, а ми винні", - заявив Зеленський.Він також зазначив, що російські окупанти витратили в Україні вже близько 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, але при цьому звинувачують у війні Україну.