Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський

Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові забрехалися до того, що вже більше ніж шість тижнів стверджують, що не потрапили ні в один цивільний об'єкт і звинувачують у війні Україну.

Про це президент сказав під час свого нічного звернення.

"Вони бояться визнати те, що десятки років робили помилкові ставки і витрачали колосальні ресурси на повних нікчем, про яких думали, що це герої українсько-російської дружби, а ці нікчеми тільки в одному умільці. У тому, щоб витягати гроші з гаманців, не визнавати помилок. Вони, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних політичних амбіцій почали цю війну. Вони звинувачували нас, що війна почалася через нас. Вони 8 років вбивали нас, а ми винні", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що російські окупанти витратили в Україні вже близько 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, але при цьому звинувачують у війні Україну.


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Теги: Зеленський, брехня, Росія, війна
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