Україна готується, що наступного тижня Росія перейде у наступ на сході, – Зеленський

Україна готується, що наступного тижня Росія перейде у наступ на сході, – Зеленський
Російські війська наступного тижня перейдуть до більш масштабних дій на сході, але Україна готова.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

"Наступного тижня російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємося до цього, ми будемо відповідати. Будемо активніше забезпечувати зброєю, будемо активніше на міжнародній арені, ще активніше - інформаційно", - заявив президент.

Зеленський додав, що продовжить звертатися до парламентів народів світу і просити вводити ще більше санкцій, щоб була справедливість.


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Теги: наступ, схід, Росія, війна
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