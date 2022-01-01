Добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня

Неділя, 10 квітня

Постійний стрес та сумні звістки із фронту, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує сорок шостий день. Однак добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати. Адже ми здолаємо агресора, якщо будемо спокійними, сильними, єдиними та позитивно налаштованими.Аби підтримувати бойовий дух,у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Розпочинаємо підбірку з доброї статистики для кожного українця. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:особового складу - близько 19300 осіб,танків ‒ 722 од,бойових броньованих машин ‒ 1911 од,артилерійських систем – 342 од,РСЗВ - 108 од,засоби ППО - 55 од,літаків – 152 од,гелікоптерів – 137 од,автомобільної техніки - 1384 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.Спеціальна техніка - 25.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Ось яке покоління захисників у нас зростає! Десятирічний волиняниноблаштував біля свого будинку блокпост і розповідає про це в соцмережах. Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками.І ще одна чудова звістка! Наша обласна клінічна лікарня отримала сучасне ангіографічне обладнання. Тепер обстеження на Волині будуть більш якісні та комфортні.І, звісно, добрі новини з фронту. У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили велику ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму. Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.На базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні відбувся благодійний турнір з мініфутболу "Кубок Звитяги".Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П," наші воїни знищили три одиниці російської бронетанкової техніки. Дякуємо ЗСУ!