Добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня
Сьогодні, 01:00
Постійний стрес та сумні звістки із фронту, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує сорок шостий день. Однак добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати. Адже ми здолаємо агресора, якщо будемо спокійними, сильними, єдиними та позитивно налаштованими.
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Неділя, 10 квітня
Російська армія втратила 19 300 солдатів та 772 танки
Розпочинаємо підбірку з доброї статистики для кожного українця. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19300 осіб,
танків ‒ 722 од,
бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
артилерійських систем – 342 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 152 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1384 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО
Ось яке покоління захисників у нас зростає! Десятирічний волинянин Іван Смолинець облаштував біля свого будинку блокпост і розповідає про це в соцмережах. Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками.
Волинська обласна лікарня отримала ангіографічне обладнання за 16 мільйонів
І ще одна чудова звістка! Наша обласна клінічна лікарня отримала сучасне ангіографічне обладнання. Тепер обстеження на Волині будуть більш якісні та комфортні.
ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
І, звісно, добрі новини з фронту. У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили велику ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму. Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.
У Луцьку на благодійному турнірі з мініфутболу зібрали 75 тисяч гривень. ФОТО
На базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні відбувся благодійний турнір з мініфутболу "Кубок Звитяги".Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.
Десантники з Донеччини знищили техніку російських окупантів
На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П," наші воїни знищили три одиниці російської бронетанкової техніки. Дякуємо ЗСУ!
Ось така підбірка світла на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Неділя, 10 квітня
Російська армія втратила 19 300 солдатів та 772 танки
Розпочинаємо підбірку з доброї статистики для кожного українця. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19300 осіб,
танків ‒ 722 од,
бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
артилерійських систем – 342 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 152 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1384 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО
Ось яке покоління захисників у нас зростає! Десятирічний волинянин Іван Смолинець облаштував біля свого будинку блокпост і розповідає про це в соцмережах. Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками.
Волинська обласна лікарня отримала ангіографічне обладнання за 16 мільйонів
І ще одна чудова звістка! Наша обласна клінічна лікарня отримала сучасне ангіографічне обладнання. Тепер обстеження на Волині будуть більш якісні та комфортні.
ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
І, звісно, добрі новини з фронту. У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили велику ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму. Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території.
У Луцьку на благодійному турнірі з мініфутболу зібрали 75 тисяч гривень. ФОТО
На базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні відбувся благодійний турнір з мініфутболу "Кубок Звитяги".Благодійні внески від команд учасниць, а саме 75 тисяч гривень, перекажуть на потреби охоронців кордону.
Десантники з Донеччини знищили техніку російських окупантів
На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П," наші воїни знищили три одиниці російської бронетанкової техніки. Дякуємо ЗСУ!
Ось така підбірка світла на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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